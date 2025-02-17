無償加班忙到不行…「托嬰中心」上班累翻 她嘆：月薪才3萬
各行各業都有辛苦之處，而在「托嬰中心」上班究竟有多累呢？一名女網友發文，稱她在托嬰中心上班，每天從七點半上班到下午五點半，中午休息時間也要寫聯絡簿、照顧孩子，下班還要做教材，完全沒有自己的時間，讓她不禁感嘆：「一個月也才3萬，做得心好累」。
一名女網友在Dcard發文，表示她在托嬰中心上班，每天工作時間是早上七點半到下午五點半，中午雖然有3小時的休息時間，但要寫聯絡簿，更要隨時注意孩子的情況，就算躺著休息，只要聽到聲響就得馬上起來查看情況，下班後更要做教材、布置海報，器材要自己掏錢，假日還要整理孩子上課的內容，並且沒有加班費。
原PO表示，小孩上課時難免會跟同學玩到瘀青，或被蚊子叮，都要馬上冰敷處理，上班時間非常忙碌，且一個月月薪才3萬，讓她感嘆「做得心好累」。
此文一出，不少網友敬佩原PO，對她表達尊敬，「辛苦了，真的覺得托嬰老師好偉大，薪水低得要命責任大到不行」、「很佩服有一些幼兒園或托嬰老師，可能真的太喜歡小孩了，假日還能兼職陪玩姐姐，完全不用休息」、「真的辛苦了，帶一個小孩就快累死，你們同時照顧很多小小孩」。
也有網友分享照顧孩子的經歷，「托嬰超辛苦，目前做了快半年，薪水也3萬，雖然不用寫聯絡簿，但要寫日記、每日po照片給家長，午休只是閉眼躺著」、「我也待過，不過我當初做兼職，待兩個禮拜就覺得累，雖然孩子們很可愛，滿受孩子喜愛」、「去托嬰中心上班，稍微一點淡妝就被同事閒言閒語，每天換不完的尿布、擦不完的大便，顧小孩吃飯也很累」。
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