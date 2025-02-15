她收到錄取通知信！幾天後「職位被取消」…內行人曝背後原因

社會新鮮人初入職場時，心情難免既緊張又期待，更不用說和上司主管的相處，多數人總是小心翼翼，深怕得罪上級。不過，有一名女網友提到自己與主管相處融洽，且連續一年多都會收到精心準備的便當，累積下來也吃了超過一百種菜色，讓她忍不住發文分享，以此留念。

2025-02-14 20:00