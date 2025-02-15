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她收到錄取通知信！幾天後「職位被取消」…內行人曝背後原因

她收到錄取通知信！幾天後「職位被取消」…內行人曝背後原因

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期參與某公司的會計面試後，順利收到錄取通知，結果還沒報到，就被通知「取消職位招募」，讓她相當傻眼。示意圖／Ingimage
一名網友分享，近期參與某公司的會計面試後，順利收到錄取通知，結果還沒報到，就被通知「取消職位招募」，讓她相當傻眼。示意圖／Ingimage

你有收過錄取通知，卻遇到臨時取消的狀況嗎？一名網友分享，近期參與某公司的會計面試後，順利收到錄取通知，結果還沒報到，就被通知「取消職位招募」，讓她相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「入職即離職」為題，指出應徵某公司的會計專員，在2月6日收到錄取通知，對方還強調「上方錄取訊息即為正式錄取通知，已是有效憑據」，沒想到公司卻在2月12日突然通知「原定會計一職，因人事異動及公司考量，決議後取消此職缺之招募」，讓已經提離職的她傻眼直呼「還未入職即資遣，報到當天領非自願離職，還有比這更扯的事情了嗎！」。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「這種公司真的都不把別人的時間當時間」、「看到還有全勤獎金的基本上就是沒錢的爛公司了吧，一律避開」、「破公司！三心二意，相信決策也不會多好，不待也罷，找家更好的公司」、「麻煩透露一下公司名及地點，讓大家避避雷」、「我記得在還沒報到前不管求職者或者是公司的都還可以反悔，只是很沒品而已」。

此外，也有不少網友分享自身經驗，指出「以前我當人資公司也有這樣搞過我，我都發出offer了，主管才跟我說不要這個人了，就要我跟他收回offer，有時候真的是上級的問題，唉」、「我之前也是這樣，可以跟勞工局和104申訴，直到妳找到下家公司，他們需要賠償妳的損失，最後賠了9600元」、「目前工作也是人資，只能說這種情況通常都是主管在搞，我上個月也有一個錄取後上三階主管突然通知說不給他們補人，所以他不會簽這個人選的任用」。

人資 求職 職缺 離職 面試

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