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勞動部擴大補助3K傳產改善工作環境 放寬三大項規定

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

勞動部14日表示，為協助3K傳統產業改善工作環境及提升健康安全勞動力，勞動部修訂「特定製程產業改善安全衛生工作環境補助計畫」，補助企業的勞工人數由199以下人放寬至299人以下；針對勞工有暴露結晶型游離二氧化矽高風險的產業，114至115年提高補助金額至350萬元，相較其他產業增加100萬元；同時也將合作公會的補助額度由30萬元提高至50萬元。

勞動部指出，經檢討2024年特定製程產業實際參與情形，許多企業表達希望能接受此計畫輔導並投入改善工作環境的意願，卻受限於企業規模未符合規定，特別將補助對象資格放寬至勞工人數在299人以下，讓更多願意投資安全衛生設施改善的企業，可運用此計畫的資源。

此外，由於結晶型游離二氧化矽為國際癌症研究中心分類之一級致癌物，長期職業暴露可能引發肺部纖維化和癌症等疾病，因其潛伏期長，容易忽視相關症狀，為保護可能暴露該物質的產業勞工，如人造石業、鑄造業、陶瓷製品製造業、玻璃製品製造業等，今年將此類產業的補助額度提高為350萬元，並為期二年，期能鼓勵企業積極改善工程控制設備。

另外，去年首度透過與相關同業公會簽署合作備忘錄，協助特定製程產業強化安全衛生自主管理效能，以公會為合作平台，結合其會員廠商積極參與工作環境改善相關會議、推廣活動與製作技術文件等，因此也調升公會補助金額至50萬元，鼓勵公會帶動同業持續精進與實踐職場健康與安全作為。

勞動部為協助傳統中小企業改善工作環境與製程轉型，自2014年起陸續以鑄造業、表面處理業、染整業、橡膠業、塑膠製品相關產業為對象，推動輔導改善及補助計畫，歷經十年累計訪視輔導企業912家次、補助349家次，工作環境改善補助金額近3.56億元，促進企業總投資改善金額達33.5億元；去年參與合作的公會也都成立職業安全衛生推動小組，辦理安全衛生交流觀摩會及專業研習活動七場次，並與會員廠共同制訂安全衛生技術文件計17件，刊登於公會網站或雜誌供業界參考運用，提升職業安全衛生水準。

勞動部進一步表示，2024年起本此畫已擴大適用所有傳統特定製程產業，籲請企業善加運用，透過工程控制及廠房整體改善轉型，顛覆以往傳產工廠潮濕昏暗、高溫悶熱、噪音粉塵及化學品異味充斥的刻板印象，協助企業攬才留才，提升勞工健康安全及促進企業永續發展。此外，為簡政便民及配合節能減碳政策，已建置補助e化系統，今年起申請補助，以線上方式辦理，相關流程、填寫範例及說明會，可至「輔導特定製程產業資訊整合網」查詢(網址：https://3kto3c.osha.gov.tw/)，或電洽此計畫委託的專業機構社團法人中華民國工業安全衛生協會(連絡電話：04-23751350分機21李先生、分機22曾先生)，或電洽勞動部職業安全衛生署(連絡電話：02-8995-6666分機8318或8377)。

勞動部

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