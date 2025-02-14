北漂妹遇神仙主管「三不五時被餵食便當」 網羨慕：還有缺嗎？

社會新鮮人初入職場時，心情難免既緊張又期待，更不用說和上司主管的相處，多數人總是小心翼翼，深怕得罪上級。不過，有一名女網友提到自己與女主管相處融洽，且連續一年多都會收到精心準備的便當，累積下來也吃了超過一百種菜色，讓她忍不住發文分享，以此留念。

原PO在Dcard上以「那些主管幫我帶便當的日子」為題發文，提到自己是實習生轉正職，從大四到現在已經在公司待了超過一年半，回想剛進公司時，大家對她「身家調查」，因緣際會下也讓主管得知她北漂讀書、獨自租屋、晚餐當乞丐超人（購買打折食品）的慘況。

就在原PO入職一個禮拜後，主管三不五時就會幫她準備「手作便當」，她表示一路累積下來，也吃了超過110種菜色，每次都會有不同的驚喜，「主管姐姐是把我當女兒在養，而且我完全不挑食，什麼都好吃，偏偏她小孩很挑又難搞，投餵我讓她更有成就感」。

貼文曝光後，許多網友羨慕她有一位神仙主管，「看起來超好吃耶，而且每天都有變化菜色，太幸福了吧」、「主管姐姐是菩薩吧」、「天吶好幸福，有這種上司我一定認真更做」、「這應該是上班的動力了」、「真幸福，什麼神仙主管，羨慕死…好餓」、「妥妥的幸福企業」、「這種主管給我來一打」。

還有人幽默回應，「想要跳槽」、「我會3D服裝軟體，不會的我願意學習，很有熱忱，還有名額職缺嗎？」、「簽賣身契給主管，說姐姐我不想努力了」、「標題應該改為：我吃了主管一整年的便當」（源自電影：我吃了那男孩一整年的早餐）、「如何能讓主管不小心看到這篇文章」。