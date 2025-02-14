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嫌月薪31K低…30歲女想轉銀行業憂學歷不夠 內行推薦低門檻職缺

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友想從事銀行方面的工作，但本身沒有大學學歷。示意圖／ingimage
一名女網友想從事銀行方面的工作，但本身沒有大學學歷。示意圖／ingimage

沒有大學畢業能夠從事「銀行」類的職務嗎？一名女網友發文，稱自己對目前工作的薪水感到不滿，想從事銀行方面的工作，但本身沒有大學學歷，只有念到高職，怕學歷太低被直接「刷掉」，對此詢問網友們的意見。

一名女網友在Dcard發文，表示她今年30歲，目前的薪水只有3萬1，在南部生活，沒有什麼物慾和目標，生活品質還過得去，但仍感覺薪水太低，因此想轉職到銀行試試。

原PO表示，她查閱了一下資料，發現只有「客服」比較不看學歷，櫃員都要專科以上，她本身只有高職畢業，大學沒畢業，也不打算補，雖然想考取一些證照再投履歷，但又擔心學歷太低直接被刷掉，因此詢問網友的意見。

此文一出，不少網友提到銀行的職缺至少都要「大學」學歷，建議去補學歷，「銀行客服和櫃員應該最低門檻都要大學畢業吧，不要浪費時間，連大學學歷都沒有，100%進不了，現在隨隨便便都是大學畢業，妳拿什麼競爭」、「銀行的最低門檻就是要大學學歷」、「銀行不管什麼職位都至少要大學畢業吧？如果妳不打算花時間補學歷那往後找工作只會很辛苦」、「大家都有大學妳沒有就很吃虧，去補一下吧」。

也有網友分享不太需要學歷的職缺，「推薦銀行的行銷單位，不看學歷，但有底薪會追業績，週休二日。放款部門，車貸、房貸、信貸，妳又是客服經驗很好入」、「可能可以電話行銷信貸、保險」、「銀行客服和櫃員是比較容易入門的職位，雖然櫃員通常要求專科以上，但有些銀行可能會看妳的經驗和證照，建議妳先考一些金融相關的證照」。

職場 銀行業

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