涉險查職災 勞檢員辛酸無人知

從遠東新化工廠氣爆到新光三越氣爆案，每一次的重大工安意外都引發各界關切。事實上，舉凡工廠大火、塔吊掉落、工地鷹架倒塌、化工廠爆炸等職災現場，外界看不到的是勞動檢查員上山下海、風吹日曬雨淋「出任務」，每一次隻身出勤不僅得面對未知的危險，還常被事業單位視為「找麻煩」，被刁難、辱罵是家常便飯。

十五年資歷的蘇志翔是北區職業安全衛生中心檢查員，負責危險性機械設備檢查，常要爬上工地塔吊。已是老資格的他，現在處於搖晃的塔吊上時，仍會忍不住懷疑人生，自嘲「我是誰？我在哪？我在這做什麼？」

他說，為了確認塔吊安裝固定及負荷裝置，檢查員必須爬到塔吊中段，請操作室人員操作，由檢查員在上面確認是否安穩，曾有同仁懼高連爬都爬不上去，或無法承受高空搖晃選擇離開。

「運用智慧，克服困難。」蘇志翔說，這句話是檢查員的傳承金句，每次出勤都面對不一樣的事業單位跟狀況，如果沒有足夠的溝通、應變能力跟耐性很難久任，不少新進檢查員撐過三年就立刻調單位。

北區職業安全衛生中心檢查員蔣欣儀五年前剛入職。她還記得，曾在工地被恐嚇、圍困，建設公司經理先是質疑她假冒，不信有女性檢查員，在被揪出違規開罰後，對方更失控咆哮、摔東西，甚至煽動所有工人用鏈條鎖住大門、將她團團包圍。

她說，年輕檢查員容易被看輕、被欺負，女性檢查員處境又更艱難，常能聽到「女生懂什麼」、「女生不用跟我說」，不服輸的蔣欣儀，靠著累積經驗值才抓到眉角，一板一眼告知法規只會激怒對方，必須接地氣、稱兄道弟地柔性勸導。

職災調查也是檢查員工作之一，必須輪值待命，轄區內發生職災就得出動。蔣欣儀說，有時得在罹災勞工大體周遭，或爬進職災現場確認肇因，有時還要與滅證的事業單位攻防，就跟檢警「辦案」一樣抽絲剝繭。

曾在調查案還原真相，替一名從六樓墜落職災的工人討回公道，讓蔣欣儀感覺到「檢查員可以在某些人生命中扮演重要角色」；而蘇志翔說，每當遇到雇主感謝他協助改善、完成防護，想到能讓工人們遠離危害，一點點的成就感就會油然而生。這些都是他們之所以堅守崗位的動力。