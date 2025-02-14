聽新聞
0:00 / 0:00

勞檢員人力荒 學者：編制是主因

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
專門揪企業違法的勞動檢查員，高壓力、高風險、高流動率，近年鬧人力荒。示意圖／聯合報系資料照片
專門揪企業違法的勞動檢查員，高壓力、高風險、高流動率，近年鬧人力荒。示意圖／聯合報系資料照片

專門揪企業違法的勞動檢查員，高壓力、高風險、高流動率，近年鬧人力荒，勞動部職安署長鄒子廉說，初步規畫透過大數據分析、資料庫串連做事前準備，減輕同仁工作負擔，也會更著重檢查員的心理支持資源。

不過雲科大環境與安全衛生工程系助理教授、台灣退休勞動檢查員協會理事長游逸駿認為，目前近半數檢查員為聘用人員，不具公務員身分，也不適用勞基法，薪資、升遷、職涯發展受限，是造成流量率高的主因之一，勞動部應爭取正式編制人力才是正辦。

工作高壓、高危，薪資卻遠低於業界，危險加給又不如消防員，勞檢員人力嚴重不足，也讓工作負荷量加重，陷入惡性循環。據職安署統計，去年全國勞檢員編制員額一○三三人，在職僅八九○人，其中近半數為聘用檢查員，空缺則有一四三人。近三年，年年人力不足超過一百人。

人力不足導致勞檢員業務量繁重，不少基層檢查員抱怨，勞檢員工作沒有比較輕鬆，加給卻遠不如其他類別公務員，且相對於勞動條件檢查員兩人一組的配置，安衛檢查員都是單兵作戰，遇衝突或危急只能自己想法子，也沒有公務車，大多數檢查員都是開自家車移動。

鄒子廉表示，行政院去年核定勞檢員執行風險工作費，區分兩類風險程度，每月可分別支領五千、三千元加給。目前規畫透過大數據檢驗分析、資料庫串連，讓檢查員事前就能知道事業單位狀況，減輕現場工作負擔，也因為檢查員執勤風險高，也會加強同仁的心理支持資源。

游逸駿直言，檢查員是具備高度技術專業的工作，唯有當國家先將檢查員視為專業技術人才，事業單位才會懂得尊重檢查員，而不是把檢查員當作找麻煩的小公務員。且勞動部應爭取為正式編制人力。

人力 勞檢

延伸閱讀

衛福部揭腹瀉占2成 台大急診醫曝塞床主因：降溫+人力不足

台中新光三越氣爆 勞動部：若違法將課以雇主責任

台中新光三越氣爆死傷慘重 彰化縣消防局待命支援

台南蜂炮激情過後滿地炮屑與垃圾 已清出29.5公噸

相關新聞

涉險查職災 勞檢員辛酸無人知

從遠東新化工廠氣爆到新光三越氣爆案，每一次的重大工安意外都引發各界關切。事實上，舉凡工廠大火、塔吊掉落、工地鷹架倒塌、化...

勞檢員人力荒 學者：編制是主因

專門揪企業違法的勞動檢查員，高壓力、高風險、高流動率，近年鬧人力荒，勞動部職安署長鄒子廉說，初步規畫透過大數據分析、資料...

新同事連懷2胎還想生第3個！她職代當不完委屈道歉：無法友善孕婦了

同事懷孕是喜事，但若「一直懷」，受到影響的同事也很難釋懷。有OL抱怨同事剛入職就懷孕，生產完返回工作崗位不久又再次懷孕，她只好繼續暫代工作，好不容易堅持到對方復工，沒想到竟被告知「要備孕再生一個」，讓

職場性騷擾申訴攀升 新北勞工局設專區提醒雇主留意

性別工作平等法去年修法後，職場性騷擾申訴案件攀升，新北市勞工局統計去年職場性騷擾申訴案件，總計有78件申訴案，其中有47...

投資自己！ 數學系青年運用職訓晉升AI產業尖兵

AI產業人才需求爆發，勞動部也推動產業新尖兵「大數據與半導體技術人才培訓班」，其中，來自國立中正大學數學系的鄭宇宏，有感...

數物人才投身科技業吃香 穩懋副董座讚「有三大優勢」

根據1111人力銀行13日發布的數物人才前進科技業調查顯示，逾八成學生畢業後想前進科技產業，至於已經進入職場的數物系畢業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。