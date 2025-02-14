勞檢員人力荒 學者：編制是主因

專門揪企業違法的勞動檢查員，高壓力、高風險、高流動率，近年鬧人力荒，勞動部職安署長鄒子廉說，初步規畫透過大數據分析、資料庫串連做事前準備，減輕同仁工作負擔，也會更著重檢查員的心理支持資源。

不過雲科大環境與安全衛生工程系助理教授、台灣退休勞動檢查員協會理事長游逸駿認為，目前近半數檢查員為聘用人員，不具公務員身分，也不適用勞基法，薪資、升遷、職涯發展受限，是造成流量率高的主因之一，勞動部應爭取正式編制人力才是正辦。

工作高壓、高危，薪資卻遠低於業界，危險加給又不如消防員，勞檢員人力嚴重不足，也讓工作負荷量加重，陷入惡性循環。據職安署統計，去年全國勞檢員編制員額一○三三人，在職僅八九○人，其中近半數為聘用檢查員，空缺則有一四三人。近三年，年年人力不足超過一百人。

人力不足導致勞檢員業務量繁重，不少基層檢查員抱怨，勞檢員工作沒有比較輕鬆，加給卻遠不如其他類別公務員，且相對於勞動條件檢查員兩人一組的配置，安衛檢查員都是單兵作戰，遇衝突或危急只能自己想法子，也沒有公務車，大多數檢查員都是開自家車移動。

鄒子廉表示，行政院去年核定勞檢員執行風險工作費，區分兩類風險程度，每月可分別支領五千、三千元加給。目前規畫透過大數據檢驗分析、資料庫串連，讓檢查員事前就能知道事業單位狀況，減輕現場工作負擔，也因為檢查員執勤風險高，也會加強同仁的心理支持資源。

游逸駿直言，檢查員是具備高度技術專業的工作，唯有當國家先將檢查員視為專業技術人才，事業單位才會懂得尊重檢查員，而不是把檢查員當作找麻煩的小公務員。且勞動部應爭取為正式編制人力。