新同事連懷2胎還想生第3個！她職代當不完委屈道歉：無法友善孕婦了

同事懷孕是喜事，但若「一直懷」，受到影響的同事也很難釋懷。有OL抱怨同事剛入職就懷孕，生產完返回工作崗位不久又再次懷孕，她只好繼續暫代工作，好不容易堅持到對方復工，沒想到竟被告知「要備孕再生一個」，讓她忍不住產生埋怨心態，也理解為什麼職場會對孕婦不友善，因為她也辦不到。

原PO在Dcard以「同事一直懷孕」發文抱怨，認為懷孕雖是喜事，但A同事剛入職就懷孕，因此請了2個月的假，她當下覺得互相體諒沒問題，就扛下來。結果A回來上班5個月後二次懷孕，因職務技術的關係，她依然是職務代理人，A當時似乎也不太好意思，便告訴原PO，會體諒她不會請滿2年，只請假5個月。

不過，等到A再次回歸工作崗位，竟告訴原PO她「計劃備孕」再要個孩子。消息讓原PO難以控制表情，直接垮下臉，她認為懷孕、請假是權利，但這種情況她實在無法保持友善態度，也深刻地體認到「為什麼職場對孕婦不友善」。

辛酸文章獲得不少共鳴，不少網友安慰「辛苦了！完全能理解你的不舒服」、「完全可以理解你的生氣跟無法友善欸，雖然知道是公司的問題，當然也很氣公司，但真的還是連同事也會一起氣，有這個情緒我覺得很正常，沒辦法」、「真的覺得一直懷孕蠻過分的」、「這位同事聽起來就蠻刻意的，進公司沒多久就懷孕，然後一胎接一胎，又想要有一胎」。

有人則認為若是職場不佳，為何不乾脆離職了事？面對質疑，原PO也解釋她因為喜歡這行業才特別去學習技能，又因為技能比較冷門花了很久才找到對應工作，若是離職就等於轉換跑道，所以不可能。她也向主管溝通過，但擔務職務需有一張較冷門的專業軟體證照，因此很難找人兼任，主管表示只能說服A少請點假，她無奈的說「我承認我無處發洩所以怪罪她」。

對此，網友則建議她好好利用這個「冷門技術」，有技能的人最大，「我覺得既然這個工作很冷門難找人，不如提離職讓老闆無人可用（賭開缺找不到人），他才會願意加你足夠薪水（當然是不要真離，只是談判籌碼）」、「現在就是談加薪或獎金的恰當時機啦」、「建議你要求公司在這段期間，每月提撥妳認為合宜的代理人獎金，如果真像你講的證照冷門，一定很合理開這個口」。