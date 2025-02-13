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職場性騷擾申訴攀升 新北勞工局設專區提醒雇主留意

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
圖為性騷擾示意圖。圖／聯合報資料照片
圖為性騷擾示意圖。圖／聯合報資料照片

性別工作平等法去年修法後，職場性騷擾申訴案件攀升，新北市勞工局統計去年職場性騷擾申訴案件，總計有78件申訴案，其中有47件屬申訴雇主未善盡性騷擾防治義務，另31件屬於修法後新增的申訴類型，包括性騷擾行為人為最高負責人、不服雇主所做的調查或懲戒結果等。勞工局製作「雇主職場性騷擾防治義務」網頁專區，避免未及時採取糾正及補救措施導致受罰。

勞工局長陳瑞嘉表示，常見因雇主對管理階層疏於教育，致使各級主管不知如何協助受害員工，甚至要求員工忍讓等失當行為。

去年曾發生勞工遭襲胸後向單位主管反映，但該主管草率以「應非故意」回應，並威脅受害者不得向上反映，受害勞工在忍無可忍後報警，雇主才啟動調查並調動加害人至其他部門，但距離事件發生已長達6個月，期間勞工被迫暴露於性騷擾風險中，雇主更因該主管的不當言行而遭勞工局依法處罰。

勞工局指出，常見錯誤還有當被指控的性騷擾加害人即為雇主本人，雇主往往僅專注於否認性騷擾事件，或是認為勞工已報警、已向勞工局申訴即交由公部門處理，而忽略雇主應採取的法定義務。

去年雇主被指控性騷擾的案件中，包括因被指控是行為人而完全未調查，或雇主反咬移工為了轉換雇主而申訴，或以條件交換方式要求勞工撤告，這些處理方式都不正確。

陳瑞嘉強調，ME TOO運動讓更多勞工勇敢把委屈說出來，雇主不論是「接獲申訴」或「知悉」性騷擾事件後，依法都要採取「立即有效的糾正及補救措施」，如啟動調查、保存事證、釐清事實，避免類似情形再度發生；並提供醫療或心理諮商等必要服務、採取適當的隔離措施。若性騷擾事件成立，應視情節輕重對行為人適當處置，也應實施教育訓練及改善環境安全性。

職場性騷擾申訴案件攀升，新北市勞工局製作「雇主職場性騷擾防治義務」網頁專區，避免未及時採取糾正及補救措施導致受罰。圖／新北市勞工局提供
職場性騷擾申訴案件攀升，新北市勞工局製作「雇主職場性騷擾防治義務」網頁專區，避免未及時採取糾正及補救措施導致受罰。圖／新北市勞工局提供

勞工局 性騷擾 雇主

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