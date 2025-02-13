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投資自己！ 數學系青年運用職訓晉升AI產業尖兵

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
大學主修數學系的鄭宇宏，透過勞動部產業新尖兵的「大數據與半導體技術人才培訓班」，訓後即錄取科技公司AI工程師。圖／雲嘉南分署提供
大學主修數學系的鄭宇宏，透過勞動部產業新尖兵的「大數據與半導體技術人才培訓班」，訓後即錄取科技公司AI工程師。圖／雲嘉南分署提供

AI產業人才需求爆發，勞動部也推動產業新尖兵「大數據與半導體技術人才培訓班」，其中，來自國立中正大學數學系的鄭宇宏，有感AI產業是未來新趨勢，畢業後持續進修、投資自己，同時參與該培訓班，成功錄取科技公司AI工程師、月薪上看5萬元，躍升AI新貴。

鄭宇宏說，自己也是首次接觸AI相關工作，而大數據與半導體技術人才培訓班課程涵蓋AI應用、半導體元件、積體電路技術、系統晶片設計等，還安排科學園區的企業參訪，可進一步瞭解產業特性。

他提到，參加培訓班最讓青年頭痛的就是訓練費用，不過，勞動部補助最高10萬元的訓練費用，培訓期間還有學習獎勵金可領，大幅降低參訓的負擔，也讓自己結訓即就業，順利應聘上AI工程師，目前就職約半年，也感到「報名產業新尖兵的培訓班是最對的選擇！」。

有人力銀行業者指出，數學系畢業生對於演算法開發、統計分析和AI工程等領域，都較其他系所更具優勢，以鄭宇宏為例，在就學期間雖具備應用數學的良好基礎，但他深知所學不及職場所需，除在工廠上大夜班存錢進修外，一度應徵上廣告業數據分析工程師，但月薪僅27K，讓他決心再度進修，如今也成功讓月薪翻倍。

勞發署雲嘉南分署長劉邦棟說明，「產業新尖兵」課程涵蓋電子電機、工業機械、數位資訊、綠能科技及國際行銷企劃等5大領域，補助對象為15歲至29歲待業青年，執行5年多來，已協助近4000位青年朋友，學習新興技能成為前瞻性產業人才。

劉邦棟表示，雲嘉南地區今年度上半年陸續開辦約21班課程，預計培訓634名重點產業人才，包含AIoT、Big Data、FinTech跨領域人才、生成式AI技術與數位行銷人才、智慧製造數據分析工程師、跨域Java軟體工程師及ESG永續管理師暨碳管理專業人才等課程，歡迎有興趣的民眾踴躍洽詢。

AI 半導體 月薪 青年

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