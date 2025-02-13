數物人才投身科技業吃香 穩懋副董座讚「有三大優勢」

根據1111人力銀行13日發布的數物人才前進科技業調查顯示，逾八成學生畢業後想前進科技產業，至於已經進入職場的數物系畢業生則有超過六成投身科技產業，主要擔任的職務類別前五名中更有四名與工程師相關，分別為軟體工程師12%、半導體工程師10%、品管工程師10%、國高中老師10%及設備工程師6%，狠甩過去基礎科學學科畢業生只能從事教職、做研究的觀念。

1111人力銀行指出，該份調查針對具有數學、物理學類背景（簡稱數物）的學生和上班族所進行。

近年來科技業缺工嚴重，國內科技業面臨人才荒，對於理工人才的需求已經外溢到周邊系所，帶動數學、物理學類等基礎科學背景人才身價看俏，同時也讓數學、物理系畢業只能當老師的刻板印象出現翻轉，成為「高含金量」的熱門科系選擇。

調查也指出，數物人才所具備的職能四大優勢包括「具備分析和解決問題的能力」、「邏輯清楚思考縝密」、「具備統計與運算能力」、「具備發現問題解決問題的能力」。不過想前進科技業並幫自己的職涯加分，還需更多努力。37.9%的受訪者會選擇考取外語檢定，或是修習跨領域學程31%、進入企業實習29.7%、考取專業證照27.5%，全方位堆疊職能，增加職場含金量。

今日出席調查發布會的穩懋半導體（3105）副董事長王郁琦表示，他自己本身就是物理系畢業，以他自身經驗來說，十分肯定物理系畢業生在半導體有廣大發揮空間，簡單來說有三大優勢：1.基礎科學素養相當紮實；2.數字敏感對研發數據分析幫助很大；3.跨領域適應能力佳，而擁有這些優勢對於長遠職涯發展絕對是加分。

康誠生醫總經理劉世偉也現身說法，他表示，數學、物理其實都是基礎科學，有紮實的訓練並透過學習增進邏輯思考，就讀這些科系的學生就是一法通萬法通，而且日常生活中真的很難擺脫數學跟物理，都是息息相關的。

上述「數物人才前進科技業調查」調查，是1111人力銀行針對求職會員進行立意抽樣，調查期間自2025年1月22日至2月11日，總計回收974份。