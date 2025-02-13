數學、物理系投入科技業大加分？過來人穩懋副董王郁琦點出三優勢

1111人力銀行今日舉行「數物人才前進科技業調查」記者會，調查針對具有數學/物理學類背景（簡稱數物）的學生/上班族進行，發現逾8成學生畢業後想前進科技產業，至於已經進入職場的數物系畢業生則有超過6成投身科技產業。

調查指出，受訪上班族的平均月薪69,600元（不包括獎金/年終/分紅），對比主計總處公布的2024年前9月上班族平均每月實質經常性薪資43,133元明顯高出26,467元。也因此，根據1111人力銀行的調查顯示，數物系所畢業的上班族，有高達76.9%的人並不後悔自己當初選擇的系所，其中更有將近4成的人完全不後悔，只有不到2%的人表達出很後悔的想法；就算重新選填志願，60.3%的受訪者還是會維持初衷，選填一樣的科系。

至於即將踏入社會的數物系學生，對於畢業後工作的合理薪資期望又是多少呢？答案是平均月薪57,289元才能符合畢業生的期待。

國科會自然處科學推展中心數學組主任崔茂培表示，數學不僅是一門學科，更是一種核心思維方式，貫穿科技、金融、工程、生物醫學等多個領域。在當代科技快速發展的背景下，數學的影響力愈發顯著，特別是在人工智慧、機器學習、數據科學與量子計算等領域，數學理論與方法扮演了至關重要的角色。許多關鍵技術，如深度學習中的神經網絡架構、最佳化演算法、密碼學與量子資訊理論，皆根植於數學的基礎。

台灣物理學會副理事長郭建成表示，物理系的學生擁有豐富的數學背景，在課程中培養從問題下手，聯合系統模型，再去解決問題的能力，對於研發工作發展非常有優勢，在科技大廠及華爾街都是高階人才的熱門之選。

穩懋半導體副董事長王郁琦表示，自己就是物理系畢業，以他自身經驗十分肯定畢業生在半導體有廣大發揮空間，簡單來說有三大優勢：1、基礎科學素養相當紮實 ；2、數字敏感對研發數據分析幫助很大 ；3、跨領域適應能力佳，擁有這些優勢對於長遠職涯發展絕對是加分

調查也指出，所具備的職能四大優勢包括「具備分析和解決問題的能力」、「邏輯清楚思考縝密」、「具備統計與運算能力」、「具備發現問題解決問題的能力」。

物理研究推動中心主任陳柏中表示，AI與物理學有密切關聯，物理系學生進入科技業的比例超乎想像。台灣在部分科技領域不再只是追隨者，甚至成為領先者，尤其在半導體與AI等產業。當面對未知問題，數學與物理的訓練提供解決問題的方法，使學生在科技領域能有卓越表現，發揮專長。