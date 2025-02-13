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風向變了！數學、物理學科畢業生不再從事教職 六成投身科技業

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
1111人力銀行舉行「數物人才前進科技業調查」記者會，發現逾八成數學、物理學科學生及上班族都想前進高科技業就業。圖/1111人力銀行提供
1111人力銀行舉行「數物人才前進科技業調查」記者會，發現逾八成數學、物理學科學生及上班族都想前進高科技業就業。圖/1111人力銀行提供

輝達創辦人兼執行長黃仁勳曾表示，台灣是「AI的起點」，台灣不僅將成為輝達重要的全球研發基地，更將為台灣帶來千人以上的就業機會。國內科技業面臨人才荒，對於理工人才的需求已經外溢到周邊系所，帶動數學、物理學類等基礎科學背景人才身價看俏，同時也讓數學、物理系畢業只能當老師的刻板印象出現翻轉，成為「高含金量」的熱門科系選擇。

1111人力銀行發布「數物人才前進科技業調查」，針對具有數學/物理學類背景（簡稱數物）的學生/上班族進行調查發現，逾8成學生畢業後想前進科技產業，至於已經進入職場的數物系畢業生則有超過6成投身科技產業，主要擔任的職務類別前5名中更有4名與工程師相關，分別為軟體工程師12%、半導體工程師10%、品管工程師10%、國高中老師10%及設備工程師6%，狠甩過去基礎科學學科畢業生只能從事教職、做研究的觀念。

調查也指出，所具備的職能四大優勢包括「具備分析和解決問題的能力」、「邏輯清楚思考縝密」、「具備統計與運算能力」、「具備發現問題解決問題的能力」。不過想前進科技業並幫自己的職涯加分，還需更多努力。37.9%的受訪者會選擇考取外語檢定，或是修習跨領域學程31%、進入企業實習29.7%、考取專業證照27.5%，全方位堆疊職能，增加職場含金量。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，「數學、物理被稱為自然科學之母」，許多科學方面的問題，都要透過數學或物理來解決，近年熱門的大數據、AI人工智慧，或是傳統產業的自動化，更需要數物背景做分析研究，因此相關人才在就業市場愈來愈受到注目。

曾仲葳表示，基礎科學是創新發展的核心動力，數學與物理更是現代科技的根基，為深入挖掘數物背景人才的多元潛能，

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署、台灣大學數學系、國科會科學推展中心數學組、國科會科學推展中心物理組共同主辦的「數學物理系所徵才會」，將在2月22日於臺大舊體育館舉辦。活動當天除了徵才攤位外，也將舉辦2場活動，不只邀請到臺大/師大/中央/東華/東海 物理系所系主任與高中生對談，讓學生認識物理之外，更邀請國際半導體產業協會台灣區副總裁蘇貞萍、台積電楊宗銘博士、台積電慈善基金會執行長彭冠宇分享，從半導體產業及台積電人才開發的觀點促進學生及家長對於數學/物理未來發展及瞭解這兩門學科對尖端產業發展的重要性。

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