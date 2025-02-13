觀光研訓院拚掛牌 3億元培訓人才

交通部觀光署規畫今年成立觀光研訓院，強化市場分析及人才培訓。觀光署長周永暉表示，力拚今年通過立院三讀，前兩年投入三億元做人才培訓，輔導業者做永續旅遊、智慧觀光、數位轉型等，提升國內觀光競爭力；但學者認為，由中央統籌培訓大可不必，研訓院應把主力放在研究分析市場趨勢，協助業者找到商機。

觀光研訓院早在多年前就曾被提出，歷經多任首長仍無進展。行政院今年一月召開首場觀光產業振興諮詢會議，行政院副院長鄭麗君會中要求觀光署以一年為目標，成立財團法人觀光研訓院，強化國內市場研究調查、培育產業人才。

周永暉表示，觀光研訓院將以戰略規畫及數據分析中心、培訓考照中心等兩大中心為核心業務，目前選址於華江會館，編制約卅至五十人。前兩年（二○二六、二七年）投入三億元做人才培訓，輔導業者做永續、智慧觀光、數位轉型，培訓地方政府新進人員、領隊、導遊等觀光人才。

創新旅行社董事長李奇嶽表示，人才培育在觀光服務業非常重要，很多觀光議題都會跨部會，需要一個政策研究智庫型的機構，業者很支持也樂見。

高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨認為，疫情期間已經做了很多觀光產業人才培育，各產業也都有自己的品牌跟意象，甚至是獨門絕活，由中央去統籌其實大可不必，研訓院在培育人才方面不用花太大力量，反而是要確保資訊流通充足，收集研究市場概況及規模，跟國際趨勢搭配，才能讓業者找到商機。