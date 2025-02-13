勞動部預告 新住民將納特定就業對象

剛入職難免對工作生疏，不過才一周就資遣新人有點嚴格。一名女網友在Dcard哭訴，自己找的新工作才做一周就被無預警資遣，理由是她能力不足，老闆娘擔心她「太辛苦」，更讓她傻眼的是，雙方還沒溝通，好老闆娘就把她的私人物品全打包還已經找好下家，錯愕的她忍不住喊「為什麼要被這樣對待」。

2025-02-12 16:12