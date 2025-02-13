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勞動部預告 新住民將納特定就業對象
勞動部近日預告修正「就業服務法」，將新住民納入就服法特定就業對象，往後求職時，無論是否歸化取得中華民國國籍，都可免費參加職訓、領取職訓生活津貼、求職交通補助金等。雇主若聘雇經公立就服機構推介的新住民，每人每月最高可領一點一萬元僱用獎助。
我國新住民人數突破六十萬人，勞動部近日預告將新住民納入就服法特定對象。勞動力發展署身特組副組長王雅芬表示，舉凡婚姻移民陸配、外配，經濟融資移民的白領、轉中階人力的資深藍領移工、新住民子女都屬於新住民範疇。
值得一提的是，考量婚姻移民在語言、專業技能相對弱勢，無論是否已取得國籍，均納入就服法特定對象。
現行「促進新住民就業補助作業要點」，提供新住民臨時工作津貼、職業訓練生活津貼、僱用獎助、求職交通補助金等協助，但新住民如歸化取得國籍後，立刻排除適用資格，形同變相懲罰，爭取鬆綁多時。
對於這項新制，南洋台灣姊妹會秘書長陳雪慧樂觀其成，她表示，許多新住民擁有大學、碩士文憑，但在台灣卻無法找到與教育程度相當的職務與待遇，盼勞動部進一步推動職場平等、多元文化敏感度等。
此外，不少新住民擔任通譯工作，陳雪慧呼籲建立國家級通譯平台或機構，讓通譯人員專業性獲國家認證。
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