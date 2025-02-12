34歲換60家公司！她只求穩定工作 網震驚：很厲害

每個人的職涯發展與速度都不同，不過年紀輕輕已經換過60家公司非常罕見。一名女網友在Dcard上爆料，自己如今才34歲，卻已經換了多家公司，每份工作都做不到兩年，希望可以找到穩定工作，詢問其他人能不能提供建議。

不少網友震驚原PO的離職率與在職時間，還能不斷找到工作，「這樣還可以一直拿到offer，也是很厲害欸」、「妳這如果是真的，我覺得真的太扯」、「我以為我已經換很多次，沒想到遇到比我多的，佩服佩服」、「太強了，真心想請教拿到offer的方法」。

也有人認為很正常，「我也是換了將近20間公司，面試差不多50間」、「錢太少，基本就沒留戀的理由，一直換很正常」、「換個角度講，妳只是運氣不好，碰到60幾家公司是無法久待的」。

還有網友給出其他意見，「要不妳去當Head Hunter or HR？面試官對妳連續獲得60份offer應該頗有興趣」、「工作穩不穩定，要看職場人際關係好不好」、「工作做久都一定有倦怠期，所以是選一個自己認為能做長期而又不影響生活」、「年紀越來越大還沒有找到自己的方向，之後會因為年紀，選擇越來越少」、「好好思考自己的定位，跟適合的產業或職位吧」。