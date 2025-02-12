個人物品被老闆娘打包！她到職一周遭辭退 網見一細節喊：虧大了

剛入職難免對工作生疏，不過才一周就資遣新人未免太嚴格。一名女網友在Dcard哭訴，新工作才做一周就被無預警資遣，理由是她能力不足，老闆娘擔心她「太辛苦」。更讓她傻眼的是，雙方還沒溝通，老闆娘就把她的私人物品全打包還已經找好下家，讓她錯愕不已：「為什麼要被這樣對待？」

原PO怒批「沒遇過這麼沒有職業道德又沒水準的公司」，她說去年12月底面試上公司，原本1月就能上班，後來依公司要求改年後報到，公司是三人的家族企業，主要業務是進口酒、食品。第一天上班她就進了9個客人的大群組，同事有空時才會片段教她工作內容，雖然速度不快，但一切都按照公司標準。自己很努力學習，沒想到突然老闆娘就要資遣她，原因是能力不足，她們要能馬上上手的，她不禁傻眼道「我才來一周而已」。接著老闆娘開始嫌東嫌西，說她這樣會很辛苦，不希望她做了1、2個月就離開。

一番爭執後才知道原來對方已經找好認識的人要來這上班，原PO走了才能順利無縫接軌。老闆娘兒子拿離職單希望她簽，原PO回覆事發突然，需要1、2天的時間想想，對方則說可以一起吃晚餐再聊，請她先下樓到1樓會議室等待，沒想到最後等到的是老闆娘拿2大袋她的個人物品下來。覺得一切都莫名其妙的原PO心裡感受很差，直呼「我自己可以回去收拾自己的東西，不需要你這種沒禮貌又不尊重人的行為吧」，對此老闆娘也沒有誠意道歉。

貼文曝光後網友紛紛安慰，「換個角度想，這種公司不待也罷」、「千萬別去小公司，台灣大部分都不能待」、「家族企業不管是什麼產業儘量都不要進，他們缺人但如果有親朋好友一定會想辦法趕走新人」。也有人提醒，「不對啊，妳怎麼不是簽非自願離職？這樣妳吃虧耶」、「只要不是妳自己遞辭呈要離職，公司要你走都一定得付資遣費，如果妳已經簽了就沒救了」。