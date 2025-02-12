有加班費嗎？她面試問這句直接被淘汰 網分享離譜經驗：問這也被刷

面試不但是資方挑選勞工，同時也是勞工篩選公司的機會。近日有網友發文，表示自己只問了一句「有沒有加班費」就直接被淘汰，讓她相當無奈。

原PO在Dcard發文，表示自己年輕時，遇到面試官提出能否加班之類的問題，總是毫不猶豫地說可以，想以此展示自己積極的態度。

但隨著經驗的增長，原PO會主動提出「請問這個職位會需要加班嗎？如果加班，有加班費嗎？」這樣的問題。而這很可能讓她當下就被默默淘汰了。

原PO很好奇，準時下班和依法支付加班費到底難在哪？為什麼企業要求員工配合加班，但又以「責任制」為由不給加班費？她認為時間不是免費的，工作不是人生的全部。這樣的企業欠缺對員工的勞動價值的尊重。

有網友認為，這正好能篩去一些不好的公司，「問加班費就被刷掉的也不用去了」、「我面試就直接問『加班有加班費嗎？』，刷掉就刷掉吧，我幹嘛去當免費的勞力」、「不給加班費的根本也不用考慮去吧」、「我也都直接問，因為這樣可以直接從她的回答決定要不要這家公司」。

也有網友提醒公司可能說一套做一套，「面試的時候問有沒有加班費，很多公司都會說我們都符合勞基法，結果進去後根本不能報」、「遇過填寫加班申請單且要老闆同意的公司，但他們也不是不願意給的那種。畢竟行銷加班很正常，可是公司看到加班時數太多還是會哇哇叫，尤其是選擇要給錢的」。

還有網友分享自己的離譜經歷，「我只是問什麼時候發工資就被刷掉了」、「我只是問有沒有午休就被刷掉了」。