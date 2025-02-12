月薪4萬上班都在滑手機...她問該離開「爽缺」嗎 網勸：先做這件事

當你發現自己的工作沒有「發展性」，會選擇轉換跑道嗎？一名女網友發文，稱自己的工作非常「涼」，幾乎沒有事要做，每天認真做事時間不到一小時，薪水就有4萬左右，但也會擔心沒有發展性，對此，不少網友建議她增進自己的實力，否則如果公司裁員，可能會第一個裁她。

一名女網友在Dcard發文，表示她目前從事行政職的工作，工作內容非常涼，沒有什麼事情要做，每天做事的時間不到一個小時，剩下的無聊時間就是偷偷的滑手機，且非常好請假，每個月的薪水加津貼，可以拿到4萬元左右，年終2到5個月，五點就下班，地點離家約18分鐘車程。

原PO表示，從以上優點來看，已經是很爽的職缺了，薪水也不低，但她總感覺做行政職沒「未來」，薪水也沒有成長空間，但如果要轉職，她也不知道什麼工作適合她，之前做過業務，錢雖然比較多，但太累了，對此她詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友建議原PO增進自身實力，否則公司第一個裁她，增進自己不僅能找到更好工作，薪水也能翻倍，「問就是換，等到公司裁員，妳可能是第一人選」、「以前我的工作也是，認真不到一小時，離家10分鐘。好請假，一年出國玩三次。還上班時，接兼差翻譯，但我在這段時間也是進修學東學西，補碩士學歷，但用當時進修的東西增加了自己的條件，現在薪水翻倍」。

但也有網友表示羨慕，並勸原PO不要換工作，「建議不要離職，爽爽做，找出自己的興趣以及能夠發展的副業，現在大多數人都斜槓工作」、「外面多的是領不到4萬還一堆事要加班的工作」、「建議繼續做，至少沒壓力，有空還可以利用一些空閒時間進修自己有興趣的領域，或是研究一些斜槓」、「換了會後悔」、「強烈建議不要離職，上進心這種東西就留在夢裡」。