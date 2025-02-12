擠掉烘焙、餐飲 AI成北市職訓最夯課

過去職訓課程多以烘焙、餐飲最受求職者歡迎，因應AI浪潮，北市職能發展學院今年起首度開AI及ESG課程，成最熱門的課程，吸引許多失待業、求職民眾來報名；不過學者提醒，培訓課程只是加值技能，並非就能進得去AI等產業。

職能發展學院表示，今年上半年首開AI及ESG課程，簡章公布就有許多民眾打電話來詢問，也因今年新開這2課程，整體職訓報名人數較去年增加2成；報名較多的還有水電技術類別，因待遇不錯，加上許多年輕人不想做，業界非常缺工，過去一班25人幾乎都是男性來受訓，今年已有4名女性求職者報名培訓。

北市職能發展學院副主任張秉洋表示，AI是鎖定智慧內容與網路經營的AI應用部分，ESG則是因應企業愈來愈重視永續經營；以AI課程為例，失待業者通過職能培訓後，可以朝網路營運企畫、社群企畫、企業營運或自行創業經營等職缺求職，也歡迎中高齡者來報名受訓。

台大國家發展研究所副教授辛炳隆認為，AI及ESG確實近年因能見度高，成為職訓大熱門，但很多參加者會有錯誤認知，以為參加培訓就可以順利就業，但若過去沒有相關職業背景，還是有困難，培訓課程應該說只是加值技能，並非就能進得去這個產業。

辛炳隆說，AI主要是資料庫分析，但不同行業的資料庫結構不一樣，使用的技術也不同，很多學員結訓後會抱怨與實務有很多落差，導致就業狀況不會這麼好。