聽新聞
0:00 / 0:00

擠掉烘焙、餐飲 AI成北市職訓最夯課

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導

過去職訓課程多以烘焙、餐飲最受求職者歡迎，因應AI浪潮，北市職能發展學院今年起首度開AI及ESG課程，成最熱門的課程，吸引許多失待業、求職民眾來報名；不過學者提醒，培訓課程只是加值技能，並非就能進得去AI等產業。

職能發展學院表示，今年上半年首開AI及ESG課程，簡章公布就有許多民眾打電話來詢問，也因今年新開這2課程，整體職訓報名人數較去年增加2成；報名較多的還有水電技術類別，因待遇不錯，加上許多年輕人不想做，業界非常缺工，過去一班25人幾乎都是男性來受訓，今年已有4名女性求職者報名培訓。

北市職能發展學院副主任張秉洋表示，AI是鎖定智慧內容與網路經營的AI應用部分，ESG則是因應企業愈來愈重視永續經營；以AI課程為例，失待業者通過職能培訓後，可以朝網路營運企畫、社群企畫、企業營運或自行創業經營等職缺求職，也歡迎中高齡者來報名受訓。

台大國家發展研究所副教授辛炳隆認為，AI及ESG確實近年因能見度高，成為職訓大熱門，但很多參加者會有錯誤認知，以為參加培訓就可以順利就業，但若過去沒有相關職業背景，還是有困難，培訓課程應該說只是加值技能，並非就能進得去這個產業。

辛炳隆說，AI主要是資料庫分析，但不同行業的資料庫結構不一樣，使用的技術也不同，很多學員結訓後會抱怨與實務有很多落差，導致就業狀況不會這麼好。

求職 網路

延伸閱讀

校園共融式遊戲場 北市將投1500萬元再添3座

保障特教生遊戲權北市推共融遊戲場 市長蔣萬安：今年再推3座

北市虱目魚餐廳「整碗粥都是蟲」 衛生局稽查結果曝

桃市邀業界參訪「桃金企業」得主明基材料 邁向國際城市

相關新聞

擠掉烘焙、餐飲 AI成北市職訓最夯課

過去職訓課程多以烘焙、餐飲最受求職者歡迎，因應AI浪潮，北市職能發展學院今年起首度開AI及ESG課程，成最熱門的課程，吸...

失業勞工子女就學補助 即日起開放申請

為減輕非自願離職失業勞工子女就學負擔，勞動部即起開放受理失業勞工子女就學補助申請，至3月7日截止申請。就讀公立高中職子女...

年薪破百萬值得嗎？ 她曝高工時必加班：做12天才能休2天

許多人都希望能夠達到年薪百萬，但年薪百萬後，真的會快樂嗎？日前有位女網友發文表示，她年薪保障15個月，公司調薪也很大方，但工時長，且需要工作12天才能休息2天...

1職業被嫌「賺得少一輩子撿角」 眾人駁：外行人不識貨

藥師一直以來被認為是工作穩定、薪資優渥的行業，不過有網友透露身邊一位藥師朋友透過介紹認識了一名女生，結果對方卻嫌「當藥師一輩子撿角」，讓這名網友聽了相當訝異。

都詐騙？在這處見徵才「即使正常也別去」 網直呼：最後都會進法院

工作百百種，但要小心詐騙不要碰！日前有網友發文表示，他看到網路平台釋出許多徵才訊息，像是詢問「有人想要轉換跑道嗎？急缺8個手遊線上助理，在家工作、...

單親二寶媽求職屢碰壁 勞動部媒合彈性工時助就業還獲3萬獎勵金

勞動部勞動力發展署為協助婦女重返職場，提供「婦女再就業獎勵金」，彰化一名二寶媽過去為了照顧小孩只能從事在家計件工作，在就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。