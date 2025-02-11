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失業勞工子女就學補助 即日起開放申請

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
為減輕非自願離職失業勞工子女就學負擔，勞動部辦理失業勞工子女就學補助，113學年度第2學期補助自114年2月11日開始受理，至3月7日截止申請。圖/勞動部提供
為減輕非自願離職失業勞工子女就學負擔，勞動部辦理失業勞工子女就學補助，113學年度第2學期補助自114年2月11日開始受理，至3月7日截止申請。圖/勞動部提供

為減輕非自願離職失業勞工子女就學負擔，勞動部即起開放受理失業勞工子女就學補助申請，至3月7日截止申請。就讀公立高中職子女每學期每名補助4000元，私立高中職子女每名補助6000元，公立大專校院子女每名補助1萬3600元，私立大專校院子女每名補助2萬4000元。

欲申請失業勞工子女就學補助者的非自願離職失業勞工，須符合申請資格包括，截至申請截止日止(3月7日)，失業期間達1個月以上（即2月7日以前失業），並經核付就業保險法的失業給付或職業訓練生活津貼者。

或者，非自願離職失業勞工於申請截止日(3月7日)已就業，但在前一年內(即113年3月7日至114年3月6日)經核付就業保險法的失業給付或職業訓練生活津貼，且前一年內就業期間未超過3個月者，仍可提出申請。

勞動部說，除上述條件之一，申請人及其配偶112年度綜合所得總額須在148萬元以下，申請人子女須就讀高中職或大專校院，且申請人於3月7日以前，未請領勞保老年給付，且未參加政府機關促進就業性質相關措施。

勞動部說明，失業勞工就讀公立高中職子女每學期每名補助4000元，私立高中職子女每名補助6000元，公立大專校院子女每名補助1萬3600元，私立大專校院子女每名補助2萬4000元。

此外，對於獨力負擔家計（例如：離婚、喪偶、配偶身心障礙或罹患重大傷病致不能工作等）或子女有2人以上就讀大專校院的失業勞工，補助金額再加給2成。以同時有2個子女就讀私立大學為例，除每名子女可獲得2萬4000元外，每人另加給2成4800元的補助，一人為2萬8800元，2名子女合計為5萬7600元。勞動部特別提醒，勞動部的就學補助與教育部相關補助只能擇一請領。

勞動部說，線上申請方式除原有自然人憑證，也可透過輸入「身分證號及健保卡號」在線上提出申請。另以自然人憑證提出申請者，可於線上選擇透過My Data平台直接取得戶籍資料，節省申請人往返戶政單位時間。

有需求的民眾即起至3月7日止可至勞動部失業勞工子女就學補助線上申請系統(https://uwes.mol.gov.tw/login)下載申請書，列印後以掛號郵寄至勞動部或利用線上申請系統於線上提出申請，也可向各直轄市、縣(市)政府、勞動部勞動力發展署各分署就業中心(就業服務臺)及勞保局各辦事處索取紙本申請書，相關事項可撥打勞動部免付費專線「1955」洽詢。

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