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1職業被嫌「賺得少一輩子撿角」 眾人駁：外行人不識貨

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO的朋友是藥師，透過他人介紹認識一名女生，沒想到對方卻嫌藥師賺得很少，一輩子「撿角」，讓不少人聽了非常訝異。 示意圖／ingimage
原PO的朋友是藥師，透過他人介紹認識一名女生，沒想到對方卻嫌藥師賺得很少，一輩子「撿角」，讓不少人聽了非常訝異。 示意圖／ingimage

藥師一直以來被認為是工作穩定、薪資優渥的行業，不過有網友透露身邊一位藥師朋友透過介紹認識了一名女生，結果對方卻嫌「當藥師一輩子撿角」，讓這名網友聽了相當訝異。

原PO在PTT發文表示，身邊有好幾位朋友都是藥師，其中一人透過介紹認識了一名女生，沒想到事後對方卻不再聯絡。經過打聽，得知這名女生跟閨密抱怨「藥師賺很少」、「當藥師一輩子撿角」，還說自己以前的男友不是醫師就是科技業的，隨便年薪都百萬起跳，一席話讓原PO聽了很傻眼，「我該怎麼幫我朋友反駁？」

貼文引起熱議，多數人反駁女子的看法，「穩定啊，而且藥師薪水不算差吧」、「藥師薪水不差，算不錯了」、「外行人不識貨，以前鄉下鎮上市場，最好三角窗位置都西藥房」、「跟科技業還有醫師比當然少，但藥師薪水也贏過95%的職業了」、「藥師現在都百萬年薪起跳，還嫌棄喔？」、「藥師相對於醫牙跟工程師來說賺得少非常多，但是穩定不受景氣影響，且年紀很大了還能做」。

但也有網友持不同看法，「藥師賺很少啊，怎麼了嗎？」、「藥師又不一定開得起藥局，如果是打工仔」、「確實啊，醫療界公務員」、「事實啊，薪水就是這樣」、「確實…藥師的工作跟作業員超級像，有夠無聊」、「藥師正常工時的錢少。錢多的比工程師還忙。工程師下班在休息，藥師下班還在工作呢」。

科技業 薪水

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