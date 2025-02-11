快訊

類流感疫情肆虐！病人滿到大廳 急診醫籲：流感民眾請假就醫 別跑急診

高雄分屍魔兒時玩伴現身 吐愛賭成性變殺人魔「我怕死了」

年薪破百萬值得嗎？ 她曝高工時必加班：做12天才能休2天

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友透露，自己的工作雖然年薪百萬，但也需要承受高工時、高壓。示意圖／ingimage
一名網友透露，自己的工作雖然年薪百萬，但也需要承受高工時、高壓。示意圖／ingimage

許多人都希望能夠達到年薪百萬，但年薪百萬後，真的會快樂嗎？日前有位女網友發文表示，她年薪保障15個月，公司調薪也很大方，但工時長，且需要工作12天才能休息2天，每天都要加班30分鐘，讓她直呼「現在工作到身心俱疲」。

一名女網友在Dcard發文表示，她的月薪加上加班費將近有7萬元，但工時8小時以外，每天還要加班30分鐘，需要工作12天才能休息2天，但公司福利很好，年薪保障15個月，不定期發點數跟禮卷，一年約總價值1萬，公司給錢準時，調薪又大方。不過原PO指出「我工作到身心俱疲，要選擇留下，繼續奴役，還是過得快樂點？找一個薪水可以度日的就好？好交戰，我真的覺得心靈跟精神很壓抑」。

對此，網友分享正反面看法「這樣月休4天，就算月薪7萬，怎麼想都不值得」、「賺錢不是為了住在單人病房」、「薪資增長的喜悅是短暫的，能快樂的工作，在工作中得到成就感，能準時上下班見紅就休請特休無壓力，兼顧工作與休息，家庭與小孩，才能真正快樂」、「換啊，做12休2是什麼很誇張的工時？」、「支持你跳槽去輕鬆一點的地方」、「錢夠用就好了，好好享受生活吧」。

但也有人認為不要跳槽，指出「等妳出去做了3-4萬工作之後，妳肯定會想再回去被奴役」、「只能建議妳可以先拚2-3年，生活沒有那麼多壓力後，再跳槽到輕鬆的工作，上班就可以以自己的心情為主」、「我在銀行上班，現在年薪破百，每天生不如死，但經濟壓力又不能讓我不做」。

加班費 工時 月薪

延伸閱讀

刮刮樂沒刮乾淨以為槓龜 他扔掉前隨手一掃「發現中獎1.3億」

一秒惹怒日本人！日作家揭台常見4習慣「非常討厭」 這行為直接沒朋友

過年買禮盒遭長輩狂嫌「不如包紅包」 晚輩回一句她喊：懂情緒價值

750之亂惹怨！NCC喊人工審查半小時 Cheap怒噴：總統是川普早裁了

相關新聞

單親二寶媽求職屢碰壁 勞動部媒合彈性工時助就業還獲3萬獎勵金

勞動部勞動力發展署為協助婦女重返職場，提供「婦女再就業獎勵金」，彰化一名二寶媽過去為了照顧小孩只能從事在家計件工作，在就...

1職業被嫌「賺得少一輩子撿角」 眾人駁：外行人不識貨

藥師一直以來被認為是工作穩定、薪資優渥的行業，不過有網友透露身邊一位藥師朋友透過介紹認識了一名女生，結果對方卻嫌「當藥師一輩子撿角」，讓這名網友聽了相當訝異。

年薪破百萬值得嗎？ 她曝高工時必加班：做12天才能休2天

許多人都希望能夠達到年薪百萬，但年薪百萬後，真的會快樂嗎？日前有位女網友發文表示，她年薪保障15個月，公司調薪也很大方，但工時長，且需要工作12天才能休息2天...

都詐騙？在這處見徵才「即使正常也別去」 網直呼：最後都會進法院

工作百百種，但要小心詐騙不要碰！日前有網友發文表示，他看到網路平台釋出許多徵才訊息，像是詢問「有人想要轉換跑道嗎？急缺8個手遊線上助理，在家工作、...

年後轉職潮...彰化開春後首場就業博覽會 8成職缺薪資逾4萬

因應年後轉職潮，彰化縣政府今年規劃6場大型就業博覽會，開春後第一場將於2月22日在彰化縣立體育館開跑，將提供上千個職缺，...

年後轉職潮…新北新春就博會人氣旺 薪資最高上看75K

年後拚轉職，新北市勞工局今天在市府六樓大禮堂舉辦「2025新北市新春就業博覽會」，提供2500個職缺，最高薪資上看75K...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。