年薪破百萬值得嗎？ 她曝高工時必加班：做12天才能休2天

許多人都希望能夠達到年薪百萬，但年薪百萬後，真的會快樂嗎？日前有位女網友發文表示，她年薪保障15個月，公司調薪也很大方，但工時長，且需要工作12天才能休息2天，每天都要加班30分鐘，讓她直呼「現在工作到身心俱疲」。

一名女網友在Dcard發文表示，她的月薪加上加班費將近有7萬元，但工時8小時以外，每天還要加班30分鐘，需要工作12天才能休息2天，但公司福利很好，年薪保障15個月，不定期發點數跟禮卷，一年約總價值1萬，公司給錢準時，調薪又大方。不過原PO指出「我工作到身心俱疲，要選擇留下，繼續奴役，還是過得快樂點？找一個薪水可以度日的就好？好交戰，我真的覺得心靈跟精神很壓抑」。

對此，網友分享正反面看法「這樣月休4天，就算月薪7萬，怎麼想都不值得」、「賺錢不是為了住在單人病房」、「薪資增長的喜悅是短暫的，能快樂的工作，在工作中得到成就感，能準時上下班見紅就休請特休無壓力，兼顧工作與休息，家庭與小孩，才能真正快樂」、「換啊，做12休2是什麼很誇張的工時？」、「支持你跳槽去輕鬆一點的地方」、「錢夠用就好了，好好享受生活吧」。

但也有人認為不要跳槽，指出「等妳出去做了3-4萬工作之後，妳肯定會想再回去被奴役」、「只能建議妳可以先拚2-3年，生活沒有那麼多壓力後，再跳槽到輕鬆的工作，上班就可以以自己的心情為主」、「我在銀行上班，現在年薪破百，每天生不如死，但經濟壓力又不能讓我不做」。