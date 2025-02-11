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單親二寶媽求職屢碰壁 勞動部媒合彈性工時助就業還獲3萬獎勵金

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
小湘順利重返職場，在雇主配合支持下，也能兼顧孩子。圖／中彰投分署提供
小湘順利重返職場，在雇主配合支持下，也能兼顧孩子。圖／中彰投分署提供

勞動部勞動力發展署為協助婦女重返職場，提供「婦女再就業獎勵金」，彰化一名二寶媽過去為了照顧小孩只能從事在家計件工作，在就業中心協助下，雇主願意配合彈性工時的支持，順利讓二寶媽重返職場，並獲3萬元獎勵金補助。

勞動力發展署推動「婦女再就業計畫」，協助因家庭因素離開職場超過180日的婦女重返職場，中彰投分署自去年至今已協助超過千名婦女就業。

44歲的單親媽媽小湘因要照顧年幼孩子，長期仰賴社會救助和打零工維生，近期更失業超過半年，最近還面臨遷居後房租倍增的經濟壓力，由於大女兒今年升上國中，她想找一份正職工作，但因缺乏專業技能，也無法配合加班或輪班，求職屢遭挫折。

中彰投分署彰化永靖就服臺積極媒合下，搭配「婦女再就業計畫」補助，轄內的上順興業蠟燭工廠同意僱用小湘作為儲備人力，並提供彈性工時支持，小老闆並把專業的廟宇指定香塔製作技術手把手傳授給她，讓她學得專業技術，還順利申領3萬元婦女再就業獎勵，緩解經濟困境。

員林就業中心主任張克弘表示，「婦女再就業計畫」提供因家庭因素退出職場180天以上的婦女再就業支持和協助，另有「再就業獎勵」、「自主訓練獎勵」、「雇主工時調整獎勵」三大獎勵措施。

另「再就業獎勵」針對推介錄用連續受僱滿90日的婦女提供最高3萬元獎勵金；「雇主工時調整獎勵」則對願意提供彈性工時的雇主，每月給予3千元獎勵補助，可為求職者與企業創造雙贏。相關資訊可上中彰投分署官網：http://tcnr.wda.gov.tw/查詢，或聯繫當地就業中心。

工時 重返職場 雇主

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