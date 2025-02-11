年後轉職潮...彰化開春後首場就業博覽會 8成職缺薪資逾4萬

因應年後轉職潮，彰化縣政府今年規劃6場大型就業博覽會，開春後第一場將於2月22日在彰化縣立體育館開跑，將提供上千個職缺， 8成職缺薪資都超過4萬元。

蛇年中臺灣第一場就業博覽會就在彰化，彰化縣府勞工處今天舉行「職球對決x就業安打」就業博覽會宣傳，縣府勞工處長何俊昇、彰化縣產業總工會理事長施能貴、榮民服務處長邱文俊等人與會。

2月22日在彰化縣立體育館登場的就業博覽會將提供上千個職缺，後續在彰化縣各生活區還有5場次，分別為3月22日在員林國小、5月24日在鹿港高中、7月19日在北斗國中、8月23日在和美實驗學校、9月27日在二林文化教育園區。

勞工處長何俊昇表示，今年各場次就博會特別設置3大特色專區，包括「就業安打區」，提供求職者快速對應有意願的職缺，找到符合自己專業能力的工作；以生活圈規劃設置「職涯好球帶」，整合鄰近鄉鎮的公司職缺，提高民眾在地就業媒合意願；規劃設置「Team 彰化專區」，匯聚轄區產業特色廠商展示產品，增加民眾對轄廠商認知度，促進彰化縣產品曝光，提高民眾就業意願。

縣府為協助青年、中高齡、新住民及二度就業婦女等強化本身競爭力，增加就業機會，也開辦22班職業訓練課程及22班照顧服務人員訓練等，相關徵才活動訊息或職訓課程可至縣府所設立的8處就業服務台洽詢，或到彰化縣政府勞工處粉絲團查詢相關資料。