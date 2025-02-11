都詐騙？在這處見徵才「即使正常也別去」 網直呼：最後都會進法院

工作百百種，但要小心詐騙不要碰！日前有網友發文表示，他看到網路平台釋出許多徵才訊息，像是詢問「有人想要轉換跑道嗎？急缺8個手遊線上助理，在家工作、時間彈性」等等，他提醒「在上面看到的徵才資訊都麻煩直接無視」。

一名網友在Dcard以「不要在脆Threads找工作」為題，貼出許多在網路平台Threads的求職貼文，如「有人想換跑道嗎？我就問誰在找工作？急缺8個手遊線上助理，兼職也可以，在家工作、時間彈性，薪資3萬5千到4萬元，我們人手不足，快瘋掉了」、「聽說這裡好徵人，遠端！發遠端工作到底有沒有人要？」、「聽說在Threads徵才比104好用，遠端、遠端工作，在家工作、簡易上手，月入3萬8千元，學生、媽寶都可以兼職，時間彈性、年齡不限」。

原PO提醒「不論是你還是家人正在找工作，Threads上面看到的任何徵才資訊都麻煩直接無視掉，即便看起來很正常的也一樣，現在Threads上面詐騙徵才非常多，拜託各位一定要跟身邊的人宣導，能救一個是一個！」

文章曝光後，有網友回應「正常人應該也不會想在Threads上面找工作吧？」、「這一看就有問題啊，現在上104看一圈，正常工作都在壓榨」、「永遠有剛出社會的會被騙，不過有些工作可能不是詐騙，是博弈業」、「在社群平台上的職缺感覺都很怪」，還有法律系的網友回應「在這種地方找工作最後都會進法院，不要再來了」，不過也有網友認為「其實我有看過正經的公司也會用IG廣告徵人，或者FB地方社群，都是正常職缺，也不是不可能，當社群成為一種曝光方式，就會成為管道」。