年後轉職潮…新北新春就博會人氣旺 薪資最高上看75K

年後拚轉職，新北市勞工局今天在市府六樓大禮堂舉辦「2025新北市新春就業博覽會」，提供2500個職缺，最高薪資上看75K。適逢年假後轉職潮，今天不少人把市府大禮堂擠得水洩不通，民眾表示，服務業興盛，不少職缺都相當吸引人，今天到場，盼能順利轉職成功。

新北市長侯友宜今天也到現場發放新春「蛇福泰吉」福袋，不少求職民眾都希望能拿一個，為新春搏得好彩頭。

勞工局長陳瑞嘉表示，農曆年後是轉職旺季，不少企業在春節後大舉招募人才，帶動各產業求才需求，求職者也想在新的一年轉職爭取優渥薪資，其中又以專供內需市場的旅宿餐飲業最為積極。

陳瑞嘉說，本次就業博覽會中，最大宗產求才產業為旅宿餐飲業，職缺占比4成8；其次為科技製造業，職缺占比2成。另外台灣壽司郎、鼎泰豐、王品集團、米塔餐飲等企業更是祭出破百職缺搶人。

薪資待遇部分，大樹醫藥徵求門市藥師月薪75K，南京資訊提供月薪70K招募硬體研發工程師，厚誼工程開出月薪60K延攬工程主管，鼎泰豐、金田興業、金色三麥也提供主廚、料理長、儲備幹部職缺月薪50K起。