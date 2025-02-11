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新北就業博覽會 旅宿餐飲、科技業積極搶人才

中央社／ 新北11日電

春節後是轉職旺季，新北市勞工局今天在市府舉辦新春就業博覽會；局長陳瑞嘉表示，以旅宿餐飲業搶人最積極，其次為科技製造業。不少知名企業祭出高薪與優渥職缺競爭。

勞工局今天在市政府6樓禮堂舉辦就業博覽會，局長陳瑞嘉接受聯訪表示，求職者新春後轉職，盼爭取優渥薪資，雇主也求才若渴；故每年都會舉辦新春博覽會，希望透過博覽會平台，帶動各產業求才需求。

他說，這次博覽會以專供內需市場的服務業旅宿餐飲業最積極，其次為科技製造業，儲備人才展開布局。另外，台灣壽司郎、鼎泰豐、王品集團、米塔餐飲、金田興業、金色三麥等企業，也祭出逾百職缺搶人，提供主廚、料理長、儲備幹部等職缺。

勞工局表示，薪資待遇部分，大樹醫藥徵求門市藥師月薪新台幣7萬5000元；南京資訊提供月薪7萬元招募硬體研發工程師；厚誼工程開出月薪6萬元延攬工程主管，盼以穩定薪資留住人才。

記者現場觀察，業者紛紛加碼徵才，希望補足春節後的人力缺口。不少民眾一早就到場填寫表單，接近中午，市長侯友宜到場發放300多個福袋，許多民眾爭相恭賀新春，現場氣氛熱烈。

勞工局說，隨著市場需求回溫，活動現場邀台灣卓勒、中國砂輪、正淩精密、南京資訊、桓達科技、長庚國際能源、可樂旅遊、史泰博、IKEA等53家廠商參與，提供超過2500個工作機會，希望協助更多民眾找到理想工作，讓企業順利補足人力。

勞工局 職缺 薪資

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