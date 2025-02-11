AI、ESG夯！職訓課報名爆炸 學者憂恐是「煙花」

職訓課程只要打上AI、ESG名稱，報名就超搶手。台大國家發展研究所副教授辛炳隆認為，AI及ESG確實近年因見光度高，大家都在談，成為職訓大熱門，不過他提醒，大規模開AI及ESG課程下，政府應該也要擔心會不會變成一個煙花（易冷）。

辛炳隆說，現在許多人力銀行都稱AI等職缺數暴增，但這個暴增其實應該是變動率，職缺數量並沒有大量增加，占所有職缺的比率其實還是低。

至於ESG儘管政府有相關法規要求上市櫃公司，必須要做ESG，辛認為，這也導致大家認為ESG很夯，政府、民間都開設很多ESG職訓課程，但觀察很多企業要做ESG，並不會因為要做ESG特別多聘人，多是找內部員工兼作，所以現在參訓爆炸，應該還是要看結訓之後的就職率。

辛炳隆認為，政府民間大規模開設AI及ESG課程下，應該要擔心會不會變成一個煙花，包括勞動部開職訓課程，很多參選者也會有錯誤認知，以為參加培訓就可以順利就業，但若過去沒有這樣的職業背景，還是有一些困難，培訓課程應該說只是加值技能，並非就能進得去這個產業。

辛說，尤其AI主要做資料庫分析，不同行業的資料庫結構也不一樣，使用的技術也不同，也有很多學員結訓之後會抱怨，怎麼培訓與實務有很多落差，因這個領域無法透過一個參訓課程就可以完全學到東西，導致結訓之後就業狀況可能不會這麼好。