擺脫低薪！35歲洗碗工轉戰半導體 月收激增3倍

新的一年來到，許多人對現有工作不滿意，立定志向轉換跑道。人力銀行指出轉職例子，今年35歲的陳小姐，前一份工作是臨時洗碗人員，月收入只有1萬多元，不但低薪且工作地點不定，她勇敢鎖定大家公認的高薪產業半導體公司，憑著願意吃苦擔任半導體公司無塵室作業員，雖然日夜顛倒，卻讓她薪水翻3倍，成功脫離低薪困境。

陳小姐表示，餐廳洗碗工作，不只薪水很低，且工作地點不固定，她常需要在台北市以及新北市的餐廳兩頭跑，因此心生轉職念頭。

為了脫離低薪，找到穩定的收入，陳小姐騎驢找馬，鎖定敢給高薪的半導體公司，積極投遞履歷，沒想到不用苦等，很快就收到面試通知，接著參加集體面試、筆試、術科，順利通過測驗，拿到工作錄取書，成功轉換人生新賽道。

陳小姐的新工作是擔任半導體公司無塵室作業員，負責使用顯微鏡目檢生產線上的晶片、搬重等作業，公司有提供新人訓練，上班時要整天穿全套式無塵衣，固定大夜班，上班兩天休息兩天，工作時間要從晚上7點半到隔日早上7點半。

陳小姐表示，通過試用期後就是正職員工，每個月工作15天月薪就有4萬元，享有勞健保、免費員工餐、三節年終等福利，對新工作的日夜作息顛倒，還不習慣要適應，其它部分基本上都能滿足她的期待。

另一位年後轉職成功的呂先生今年34歲，原本在一間百人印刷廠擔任總務，然而，入職半年多後，他發現公司制度不完善，工作分配不均，導致他經常超時加班，且加班只能換補休，無法折算成加班費。長期下來，身心俱疲的他決定尋找更好的發展機會。

不讓職場壓力擊倒自己，呂先生選擇積極提升競爭力。他考取多張國家級專業證照，包括甲種職業安全衛生業務主管、防火管理人、公寓大廈事務管理人、急救人員及金融基本常識等。這些專業認證讓他在求職市場脫穎而出，面試時更獲得主管高度肯定。

不願再忍受高工時、低回報的環境，呂先生去年11月底展開求職行動，共投遞5間公司履歷，並順利獲得3間面試機會，其中2間公司發出錄取通知。最終，他選擇加入大型連鎖加油站品牌，新職位不僅薪資較前一份工作增加近5千元，還享有年終獎金保障與專屬員工福利。

展望蛇年，呂先生希望能深耕職業安全領域，持續提升專業門檻。他認為該領域的證照雖有挑戰性，但市場需求穩定，工作機會也更多。