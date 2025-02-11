快訊

死後40分鐘奇蹟復活！85歲嬤「被他送回來」 醒後舉止像小孩

中職／蔡其昌團拜曝本季多項變革 聯盟辦公室有望尋覓新家

大S樹葬回歸自然！民俗專家提醒：恐影響後代子孫

聽新聞
0:00 / 0:00

擺脫低薪！35歲洗碗工轉戰半導體 月收激增3倍

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
有臨時洗碗工轉戰半導體公司無塵室作業員，雖然日夜顛倒，卻讓她薪水翻3倍，成功脫離低薪困境。圖為台積電南科廠。（路透）
有臨時洗碗工轉戰半導體公司無塵室作業員，雖然日夜顛倒，卻讓她薪水翻3倍，成功脫離低薪困境。圖為台積電南科廠。（路透）

新的一年來到，許多人對現有工作不滿意，立定志向轉換跑道。人力銀行指出轉職例子，今年35歲的陳小姐，前一份工作是臨時洗碗人員，月收入只有1萬多元，不但低薪且工作地點不定，她勇敢鎖定大家公認的高薪產業半導體公司，憑著願意吃苦擔任半導體公司無塵室作業員，雖然日夜顛倒，卻讓她薪水翻3倍，成功脫離低薪困境。

陳小姐表示，餐廳洗碗工作，不只薪水很低，且工作地點不固定，她常需要在台北市以及新北市的餐廳兩頭跑，因此心生轉職念頭。

為了脫離低薪，找到穩定的收入，陳小姐騎驢找馬，鎖定敢給高薪的半導體公司，積極投遞履歷，沒想到不用苦等，很快就收到面試通知，接著參加集體面試、筆試、術科，順利通過測驗，拿到工作錄取書，成功轉換人生新賽道。

陳小姐的新工作是擔任半導體公司無塵室作業員，負責使用顯微鏡目檢生產線上的晶片、搬重等作業，公司有提供新人訓練，上班時要整天穿全套式無塵衣，固定大夜班，上班兩天休息兩天，工作時間要從晚上7點半到隔日早上7點半。

陳小姐表示，通過試用期後就是正職員工，每個月工作15天月薪就有4萬元，享有勞健保、免費員工餐、三節年終等福利，對新工作的日夜作息顛倒，還不習慣要適應，其它部分基本上都能滿足她的期待。

另一位年後轉職成功的呂先生今年34歲，原本在一間百人印刷廠擔任總務，然而，入職半年多後，他發現公司制度不完善，工作分配不均，導致他經常超時加班，且加班只能換補休，無法折算成加班費。長期下來，身心俱疲的他決定尋找更好的發展機會。

不讓職場壓力擊倒自己，呂先生選擇積極提升競爭力。他考取多張國家級專業證照，包括甲種職業安全衛生業務主管、防火管理人、公寓大廈事務管理人、急救人員及金融基本常識等。這些專業認證讓他在求職市場脫穎而出，面試時更獲得主管高度肯定。

不願再忍受高工時、低回報的環境，呂先生去年11月底展開求職行動，共投遞5間公司履歷，並順利獲得3間面試機會，其中2間公司發出錄取通知。最終，他選擇加入大型連鎖加油站品牌，新職位不僅薪資較前一份工作增加近5千元，還享有年終獎金保障與專屬員工福利。

展望蛇年，呂先生希望能深耕職業安全領域，持續提升專業門檻。他認為該領域的證照雖有挑戰性，但市場需求穩定，工作機會也更多。

半導體 薪資

延伸閱讀

年後拚轉職 新北新春就博會11日登場 2500職缺最高75K

妹子求職還沒面試就被錄取 眾人搖頭勸別去：通常是爛缺

35歲來得及轉戰工程師？她想從0開始 過來人狂勸：末班車已過

「十大奇葩公司文化」出爐 面試平台籲尊重員工意願

相關新聞

不是薪資！上班族轉職原因變了 「這兩種原因」大幅上升

年度最大轉職潮來了。104人力銀行觀察，薪酬仍居轉職的重要考量，近年轉職者多半認為薪酬的符合度偏低，在「工作價值的重要性...

擺脫低薪！35歲洗碗工轉戰半導體 月收激增3倍

新的一年來到，許多人對現有工作不滿意，立定志向轉換跑道。人力銀行指出轉職例子，今年35歲的陳小姐，前一份工作是臨時洗碗人...

職訓最搶課程換手 北市職能培訓AI類報名數爆炸、第三名意料之外

過去職訓課程多以烘培、餐飲最受求職者歡迎，不過因應AI浪潮，北市職能發展學院今年起首度開AI及ESG課程，報名爆炸，吸引...

護理師突然坐在地上哭 她一問才知：上班上到流產

懷孕期孕婦要特別注意飲食與疲勞程度，避免有流產風險。日前有位女網友表示，她在醫院值班到一半，突然看到一位護理師坐在地上放聲大哭，才知道對方工作太忙，太晚就醫導致「流產了」。

主管指沒「狼性」、衣著像餐飲打工族 新手業務沮喪：我是爛草莓嗎？

各行各業都有獨特的「規則」，如不能適應，就要評估自己是否離開。一名男網友發文，稱自己從事金融業務類型的工作，做了四個月非常不適應公司文化，不僅常被主管批評沒有「狼性」，還因為穿polo衫被嘲諷像做「餐飲業」的，於是詢問網友：「是我太草莓還是公司有問題？」

新鮮人寄履歷只寫六字「連你好都沒有」 人資嘆：直接進垃圾桶嗎

想進職場工作得先經過人資的第一關，因此履歷成了重要的第一印象。一名女網友在Dcard發布貼文透露，自己是很菜的人資，因為收到一封沒有署名又幾乎空白的履歷，她考慮直接略過。文章一出網友看法兩極，有人建議「可以先電話聊一下再評估禮貌問題」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。