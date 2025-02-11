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職訓最搶課程換手 北市職能培訓AI類報名數爆炸、第三名意料之外

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
過去職訓課程多以烘培、餐飲最受求職者歡迎，不過因應AI浪潮，北市職能發展學院今年起首度開AI及ESG課程，報名爆炸。記者林澔一／攝影
過去職訓課程多以烘培、餐飲最受求職者歡迎，不過因應AI浪潮，北市職能發展學院今年起首度開AI及ESG課程，報名爆炸。記者林澔一／攝影

過去職訓課程多以烘培、餐飲最受求職者歡迎，不過因應AI浪潮，北市職能發展學院今年起首度開AI及ESG課程，報名爆炸，吸引許多失待業、求職民眾來報名。至於報名第三多的類令人跌破眼鏡，是水電工類別，今年還有女性報名課程。

台北市勞動局職能發展學院今年上半年培訓課程，第一波報名到今天，學院觀察發現，今年求職者報名的職訓課程，最搶手的課程與往年大不同，首度開課的AI智慧內容及網路經營，報名人數爆炸；至於也首度開課的ESG永續數據分析報名人數也多。

至於報名也較多的，還有水電技術類別，因待遇不錯，加上許多年輕人不想做，業界非常缺工，許多民眾想要學得一技之長投入產業，勞動局也都持續開班，不過今年報名狀況比較特殊的是，過去一班25人幾乎都是男性來受訓，今年已經有4名女性求職者報名培訓。

北市職能發展學院副主任張秉洋表示，今年度的職訓課程，勞動局是先在前一年10月，評估隔年產業變化規畫開課，評估今年度的產業趨勢，所以今年首度開設AI及ESG課程，AI是鎖定智慧內容與網路經營的AI應用部分，ESG則是因應企業愈來愈重視永續經營，許多求職者看準許多企業重視AI及節能減碳等措施規畫，課程主要也是要讓受訓的求職者，能趕得上這個產業趨勢。

張秉洋說，以AI課程為例，失待業者通過職能培訓後，可以朝網路營運企畫、社群媒體企畫、企業營運或自行創業經營等職缺求職。這次來報名的人，各年齡層都有，不過也歡迎中高齡者來報名受訓。

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