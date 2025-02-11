不是薪資！上班族轉職原因變了 「這兩種原因」大幅上升

年度最大轉職潮來了。104人力銀行觀察，薪酬仍居轉職的重要考量，近年轉職者多半認為薪酬的符合度偏低，在「工作價值的重要性與符合度」盤點表中，屬於亟待改善的重點區域；是否認同直屬主管的風格也再度被重視，符合度顯著偏低，其中，又以控制型主管最容易引起部屬反彈；和往年調查相比，主管領導風格、同事間相處在內的人際價值上升6.6個百分點，顯示上班族更在乎職場人際互動。

轉職潮啟動，104人力銀行出版《2024員工C.E.O調查報告》，上班族轉職的主要原因：78.3%因為薪水、63.7%因為人際、43%因為組織安全安定；和往年調查相比，主管領導風格、同事間相處在內的人際價值上升6.6個百分點，上班族越來越在乎工作中的人際互動相處。

104人力銀行《2024元C.E.O調查報告》，從主管的7大指標(傾聽、垂直溝通、水平溝通、工作分配、工作指導、決策與經驗分享)，問卷訪查1,783名求職會員，結果指出，導師型、友愛型的主管在各項能力都受到肯定，放飛型主管只有在和部屬溝通時較良好，發號施令型的主管在決策能力表現受到肯定，經驗分享尚可，其他指標和控制狂型的主管都低於整體。

上班族眼中「理想主管」的特質：除了專業知識之外，必須具備能做出正確決策，有效組織團隊、有責任感並在關鍵時刻能保護部屬。78.1%上班族期待主管有責任感不推託工作、76.2%期待主管做正確的決策指示、75.7%期待主管關鍵時刻跳出來保護部屬、74.8%善於溝通組織團隊、55.8%專業知識完備經驗豐富，為理想上司必備的五大特質。

104職涯診所分享，主管會出現控制狂的原因為：主管愈不熟悉、但愈想知道，以及主管愈熟悉、但愈想告訴部屬；當主管開始控制團隊，可能讓部屬更被動、習慣等候主管下指令才行動，或是整個團隊都變成一個人（主管）的獨角秀。

104人力銀行建議主管在管理上可依部屬的「專業x投入」程度，區分為四象限。針對專業度夠、但投入度不足的部屬，關心詢問「最近是否有事情要聊聊」；針對專業度不夠、但投入度高的部屬，提供指導、持續訓練；針對專業度夠、且投入度高的部屬，授權賦能，當部屬請求支援時再協助，若部屬沒有開口、則靜觀當啦啦隊；針對專業不夠、且投入度不高的部屬，由於承受的風險高，需要採取「微觀管理」模式。