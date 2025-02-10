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護理師突然坐在地上哭 她一問才知：上班上到流產

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友難過表示，她值班發現護理師突然痛哭，因為上班上到流產了。示意圖／ingimage
一名女網友難過表示，她值班發現護理師突然痛哭，因為上班上到流產了。示意圖／ingimage

懷孕期孕婦要特別注意飲食與疲勞程度，避免有流產風險。日前有位女網友表示，她在醫院值班到一半，突然看到一位護理師坐在地上放聲大哭，才知道對方工作太忙，太晚就醫導致「流產了」。

原PO在Threads發文表示，她剛剛在醫院值班到一半，看到一個護理師坐在地上放聲大哭，上去幫忙才知道，那位護理師從早上就不舒服了，但因為今天工作太忙，拖到中午才去看婦產科，而且上班又站了一整個早上，結果寶寶好像流產了。原PO難過表示，「我整個快哭，再次致敬所有的醫護人員，真的辛苦了」。

文章曝光後，也有網友分享，「聽了好難過，之前工作時其他樓層的學姊也是同樣狀況，早上覺得怪怪的，中午馬上去看診發現胎停了，小孩已經34週了」、「護理普遍都對孕婦很不友善？我懷二寶時，前期很常出血，我因為這樣請安胎假，護理長跟我說：『別人懷孕都不會這樣，怎麼就妳一直出血？』後來才發現我是前置胎盤，懷孕後期，護理長還說我可以就做到預產期左右，結果我32週工作時，肚子突然很痛，被推去產房發現子宮頸開了」。

《女子漾》先前也有報導，懷孕有許多症狀，都要特別留意，如孕吐反胃、乳房脹痛、下肢水腫、呼吸困難、心率加快等，處於孕期的孕婦在產前或分娩期間，會出現出較為嚴重的併發症，嚴重恐引起動脈栓塞、子宮出血。

懷孕 護理師 風險

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