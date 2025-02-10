快訊

賴總統喊國和萬事興 籲五院「五指併攏才有力量」

母遭殘忍分屍 兒淚求「判死」回命案現場…企圖教訓高雄殺人魔

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物有「驚喜降臨」：得到豐厚獎金

桃捷公司招募125名新進人員 薪資最高7.8萬元

中央社／ 桃園10日電

桃園大眾捷運公司今天表示，預計招募維修、運務及原住民類組共125人，報名期間從2月17日上午9時至3月3日下午5時，具相關經驗維修類助理工程師薪資最高可達新台幣7萬8000元。

桃捷公司表示，因應營運人力需求及綠線捷運通車前準備，桃捷公司今天在招募網站公告招募簡章，預計招募維修類組102人、運務類組22人、原住民類組1人，共計125人。報名期間從2月17日上午9時至3月3日下午5時，筆試在3月23日於桃園區舉行，錄取新人預計6月報到。

桃捷公司指出，這次招募職缺包括工程員及助理工程師等幕僚人力，助理工程師依資歷敘薪，若有軌道同業經歷，最高約有7萬8000元的薪資，工程員的薪資則約在4萬4000元到4萬7000元不等。另外也開出副站長及領班等基層主管職缺，試用期後的薪資約4萬1000元到4萬9000元。

桃捷公司說，至於第一線的維修技術員與運務站務員無須具備工作經驗，在錄取報到後會接受為期約2個月的軌道專業訓練，試用期過後的薪資約有3萬7000元到3萬8000元，歡迎有興趣的民眾報考。

捷運公司 桃捷 薪資

延伸閱讀

海狸立大功！捷克水壩規劃7年沒蓋成 牠們代勞省百萬美金

加強防洪、完善自行車網 桃市南崁溪4月啟動改善工程

竹縣騎樓整平友善人行 竹東鬧區2路段獲好評

企業年薪200萬挖角工程師 鐵道局嘆：3年出走2位數人才

相關新聞

主管指沒「狼性」、衣著像餐飲打工族 新手業務沮喪：我是爛草莓嗎？

各行各業都有獨特的「規則」，如不能適應，就要評估自己是否離開。一名男網友發文，稱自己從事金融業務類型的工作，做了四個月非常不適應公司文化，不僅常被主管批評沒有「狼性」，還因為穿polo衫被嘲諷像做「餐飲業」的，於是詢問網友：「是我太草莓還是公司有問題？」

新鮮人寄履歷只寫六字「連你好都沒有」 人資嘆：直接進垃圾桶嗎

想進職場工作得先經過人資的第一關，因此履歷成了重要的第一印象。一名女網友在Dcard發布貼文透露，自己是很菜的人資，因為收到一封沒有署名又幾乎空白的履歷，她考慮直接略過。文章一出網友看法兩極，有人建議「可以先電話聊一下再評估禮貌問題」。

轉職脫離低薪拚高薪 三位中年上班族的成功故事

年後轉職潮啟動，不少上班族拚轉職求高薪。現年35歲的陳小姐，前一份工作是臨時洗碗人員，月收入只有1萬多元，但因為薪水太低...

影響工作滿意度的不是興趣 研究：「這個」才是關鍵

追隨自己的熱情找工作，不一定會帶來工作滿意度。

台鐵公司二度招考 比首次報名少逾1800人

台鐵今天舉行公司成立後第2次從業人員招募的體能測驗，台鐵統計，這次報考從業人員共5447人，與去年首度招募有7312人報...

錢多事少老闆寵！她怨美女同事整天看劇、嚼舌根 引眾人共鳴

領高薪還整天摸魚！一名女網友在Dcard上抱怨，公司有一位很漂亮的同事，工作內容少得誇張，薪水卻不低，更讓人忌諱的是她還會在背後嚼舌根，常常跟老闆打小報告，老闆卻又非常信任。她忍不住感嘆，每個職場都有這樣的角色，貼文曝光後網友共鳴「感覺像是說我同事，我們辦公室也有這種人」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。