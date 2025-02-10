快訊

台積電公布1月營收逾2,932億 罕見聲明地震損失53億影響首季財測

傳韓國瑜向綠營抱怨他「現在很大喔」 傅崐萁批綠搞兩面手法

租屋族有福了！北市推「租金地圖」 2萬棟建物可查

主管指沒「狼性」、衣著像餐飲打工族 新手業務沮喪：我是爛草莓嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友從事金融業務類型的工作，做了四個月非常不適應公司文化。示意圖，非文中當事人。 圖／ingimage
一名男網友從事金融業務類型的工作，做了四個月非常不適應公司文化。示意圖，非文中當事人。 圖／ingimage

各行各業都有獨特的「規則」，如不能適應，就要評估自己是否離開。一名男網友發文，稱自己從事金融業務類型的工作，做了四個月非常不適應公司文化，不僅常被主管批評沒有「狼性」，還因為穿polo衫被嘲諷像做「餐飲業」的，於是詢問網友：「是我太草莓還是公司有問題？」

一名男網友在Dcard發文，表示他目前從事金融業業務相關的工作，做了四個月，始終無法適應公司文化。首先公司上班時間是9點，卻要求新人8點半就要到，經常加班處理庶務更是常態，下班後還常要加班喝酒，只要拒絕就會被同事講閒話。

原PO表示，主管經常批評他工作沒有「狼性」，找不到客戶只會待在辦公室裡，讓他萌生了離職的想法。再加上有次他穿polo衫加工裝褲，被主管嘲諷說像在「餐飲業」打工的，讓他感到非常生氣，想要馬上離職，但被同事、家人勸住。經過這些事，原PO懷疑自己是否是「爛草莓」，開始反思自己，並詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友建議離職，並鼓勵原PO，「你不是爛草莓，也不是玻璃心。職場上有好的主管，也有糟糕的主管，你現在遇到的情況只是讓你更清楚自己不適合這種文化，而不是你不夠努力，人生還很長，第一份工作不適應很正常，不需要為了符合別人的期待而逼自己撐下去」、「剛出社會前幾份都是在找方向，不喜歡就快跑」。

也有網友分享轉行經歷，「是你沒遇到好主管、好公司，我從出社會到現在33歲了，換了6個工作，現在第7個了（最短的半年），知道自己不想要什麼樣的工作、什麼樣的主管，雖說不能說年薪多好，但同產業也中上了」。

職場 金融業 離職

延伸閱讀

遇「這種主管」薪水再高也要三思！彼得：內耗、甩鍋、該救火時沉默…這是修行而非工作

請「長假」就拿考績威脅！他氣曝老闆擋請假作為：大不了上法院

她年終無預警被砍「想默默離職」 網鼓勵：想走就走

錢多事少老闆寵！她怨美女同事整天看劇、嚼舌根 引眾人共鳴

相關新聞

影響工作滿意度的不是興趣 研究：「這個」才是關鍵

追隨自己的熱情找工作，不一定會帶來工作滿意度。

主管指沒「狼性」、衣著像餐飲打工族 新手業務沮喪：我是爛草莓嗎？

各行各業都有獨特的「規則」，如不能適應，就要評估自己是否離開。一名男網友發文，稱自己從事金融業務類型的工作，做了四個月非常不適應公司文化，不僅常被主管批評沒有「狼性」，還因為穿polo衫被嘲諷像做「餐飲業」的，於是詢問網友：「是我太草莓還是公司有問題？」

新鮮人寄履歷只寫六字「連你好都沒有」 人資嘆：直接進垃圾桶嗎

想進職場工作得先經過人資的第一關，因此履歷成了重要的第一印象。一名女網友在Dcard發布貼文透露，自己是很菜的人資，因為收到一封沒有署名又幾乎空白的履歷，她考慮直接略過。文章一出網友看法兩極，有人建議「可以先電話聊一下再評估禮貌問題」。

轉職脫離低薪拚高薪 三位中年上班族的成功故事

年後轉職潮啟動，不少上班族拚轉職求高薪。現年35歲的陳小姐，前一份工作是臨時洗碗人員，月收入只有1萬多元，但因為薪水太低...

台鐵公司二度招考 比首次報名少逾1800人

台鐵今天舉行公司成立後第2次從業人員招募的體能測驗，台鐵統計，這次報考從業人員共5447人，與去年首度招募有7312人報...

錢多事少老闆寵！她怨美女同事整天看劇、嚼舌根 引眾人共鳴

領高薪還整天摸魚！一名女網友在Dcard上抱怨，公司有一位很漂亮的同事，工作內容少得誇張，薪水卻不低，更讓人忌諱的是她還會在背後嚼舌根，常常跟老闆打小報告，老闆卻又非常信任。她忍不住感嘆，每個職場都有這樣的角色，貼文曝光後網友共鳴「感覺像是說我同事，我們辦公室也有這種人」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。