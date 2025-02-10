主管指沒「狼性」、衣著像餐飲打工族 新手業務沮喪：我是爛草莓嗎？

各行各業都有獨特的「規則」，如不能適應，就要評估自己是否離開。一名男網友發文，稱自己從事金融業務類型的工作，做了四個月非常不適應公司文化，不僅常被主管批評沒有「狼性」，還因為穿polo衫被嘲諷像做「餐飲業」的，於是詢問網友：「是我太草莓還是公司有問題？」

一名男網友在Dcard發文，表示他目前從事金融業業務相關的工作，做了四個月，始終無法適應公司文化。首先公司上班時間是9點，卻要求新人8點半就要到，經常加班處理庶務更是常態，下班後還常要加班喝酒，只要拒絕就會被同事講閒話。

原PO表示，主管經常批評他工作沒有「狼性」，找不到客戶只會待在辦公室裡，讓他萌生了離職的想法。再加上有次他穿polo衫加工裝褲，被主管嘲諷說像在「餐飲業」打工的，讓他感到非常生氣，想要馬上離職，但被同事、家人勸住。經過這些事，原PO懷疑自己是否是「爛草莓」，開始反思自己，並詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友建議離職，並鼓勵原PO，「你不是爛草莓，也不是玻璃心。職場上有好的主管，也有糟糕的主管，你現在遇到的情況只是讓你更清楚自己不適合這種文化，而不是你不夠努力，人生還很長，第一份工作不適應很正常，不需要為了符合別人的期待而逼自己撐下去」、「剛出社會前幾份都是在找方向，不喜歡就快跑」。

也有網友分享轉行經歷，「是你沒遇到好主管、好公司，我從出社會到現在33歲了，換了6個工作，現在第7個了（最短的半年），知道自己不想要什麼樣的工作、什麼樣的主管，雖說不能說年薪多好，但同產業也中上了」。