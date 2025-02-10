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新鮮人寄履歷只寫六字「連你好都沒有」 人資嘆：直接進垃圾桶嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
人資收到僅六字的履歷，猶豫要不要給對方面試機會。 示意圖／ingimage
人資收到僅六字的履歷，猶豫要不要給對方面試機會。 示意圖／ingimage

想進職場工作得先經過人資的第一關，因此履歷成了重要的第一印象。一名女網友在Dcard發布貼文透露，自己是很菜的人資，因為收到一封沒有署名又幾乎空白的履歷，她考慮直接略過。文章一出網友看法兩極，有人建議「可以先電話聊一下再評估禮貌問題」。

原PO表示這次要找的是團隊研究夥伴，無法獨立作業，需跨各部門協商，而且都是教授級。自己的工作就是幫老闆過濾各種亂七八糟的履歷，因為不是單一部門的人資，職位更類似個人秘書，讓她又要過濾新人又要帶新人，因此也自知招得不好只是踩自己的腳，畢竟新招來的同事要做的事她都有一份。

她透露收到一份履歷，信中只寫了「附件如下，謝謝」六字，讓人覺得非常沒禮貌，忍不住問「連你好都沒有的，是不是要直接進垃圾桶」。但不少網友見狀酸道，「就知道有一群人很愛看這些浪費時間」、「這樣一點點就要把履歷刷掉是不是太嚴格了啊？先看看能力啊，禮儀什麼的很好調整吧？直接跟人格連結在一起更是匪夷所思」、「沒寫您好代表這個人沒禮貌不好相處？真會下結論」。

不過也有網友認為這是基本禮貌，「不懂得信件禮儀的人做人也差不多那樣」、「專業至上的人一輩子都在研究專業，卻不知道其實關鍵在於做人」、「不要，高機率很雷，招進來的人你也有責任，最好推掉比較好」、「沒禮貌的人就不要獲得別人有禮貌的回應」、「不要找自己麻煩，如果是自己要帶的新人，先確定對方是個有禮貌的正常人再收」。

最後原PO也補充，自己會轉告主管考慮面試看看，目前已經確定對方毫無經驗是畢業新鮮人，她無奈嘆「應對進退長這樣應該是可以教吧」。表示這種想要用「能力」來輾壓態度的面試者，對她而言毫無參考的點。只能說這次是單純給新人一個踏入職場的機會，至於能不能適應和主管要不要錄取是另一回事。

人資 履歷 新鮮人 職場 面試

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