轉職脫離低薪拚高薪 三位中年上班族的成功故事

年後轉職潮啟動，不少上班族拚轉職求高薪。現年35歲的陳小姐，前一份工作是臨時洗碗人員，月收入只有1萬多元，但因為薪水太低，且工作地點不固定，需要在台北市以及新北市的餐廳兩頭跑，因此心生轉職念頭。為了脫離低薪，找到一份穩定的收入，陳小姐騎驢找馬，鎖定敢給高薪的半導體公司，積極投遞履歷。

沒想到不用苦等，很快就收到面試通知，接著參加集體面試、筆試、術科，順利通過測驗，拿到工作錄取書，成功轉換人生新賽道。

陳小姐的新工作是擔任半導體公司無塵室作業員，負責使用顯微鏡目檢生產線上的晶片、搬重等作業，公司有提供新人訓練，上班時要整天穿全套式無塵衣，固定大夜班，上班兩天休息兩天，工作時間要從晚上7點半到隔日早上7點半。

陳小姐表示，通過試用期後就是正職員工，每個月工作15天月薪就有4萬元，享有勞健保、免費員工餐、三節年終等福利，對新工作的日夜作息顛倒，還不習慣要適應，其它部分基本上都能滿足她的期待。

呂先生今年34歲，原本在一間百人印刷廠擔任總務，然而，入職半年多後，他發現公司制度不完善，工作分配不均，導致他經常超時加班，且加班只能換補休，無法折算成加班費。長期下來，身心俱疲的他決定尋找更好的發展機會。

不讓職場壓力擊倒自己，呂先生選擇積極提升競爭力。他考取多張國家級專業證照，包括甲種職業安全衛生業務主管、防火管理人、公寓大廈事務管理人、急救人員及金融基本常識等。這些專業認證讓他在求職市場脫穎而出，面試時更獲得主管高度肯定。

不願再忍受高工時、低回報的環境，呂先生在去年 11 月底展開求職行動，共投遞 5 間公司履歷，並順利獲得 3 間面試機會，其中 2 間公司發出錄取通知。最終，他選擇加入大型連鎖加油站品牌，新職位不僅薪資較前一份工作增加近 5000元，還享有年終獎金保障與專屬員工福利。他將於今年 2 月 10 日正式報到，迎接全新職場挑戰。

展望蛇年，呂先生希望能深耕職業安全領域，持續提升專業門檻。他認為該領域的證照雖有挑戰性，但市場需求穩定，工作機會也更多，是值得投入的發展方向。

另一位王先生今年35歲，擔任科技公司的前端工程師已經兩年，月薪將近5萬元，農曆年前主管說公司獲利不佳財報虧損，加上每個部門預算有限，因此不是分配到人人都有年終獎金，而王先生因為考績不佳，年終獎金是0元，讓他十分傻眼。

王先生自認工作認真，出勤打卡也都正常，無法認同今年竟然領不到年終獎金，目前積極求職中，已經投出五家科技公司的履歷，已經陸續接獲面試通知，希望能夠找到薪水5萬以上的工作，盡快重回職場。