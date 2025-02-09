台鐵公司二度招考 比首次報名少逾1800人

台鐵今天舉行公司成立後第2次從業人員招募的體能測驗，台鐵統計，這次報考從業人員共5447人，與去年首度招募有7312人報名相比，少了1865人。

台鐵去年元旦掛牌，因有上千人優退，為補充人力，台鐵於去年第1季辦理公司成立後首次從業人員招募，原本預計招募936人，因多項技術類人員不足額錄取甚至零錄取情形，最後錄取756人，實際報到672人。

台鐵去年底公告再次招募新血，名額為正取699人、備取1122人。

台鐵統計，第2次招募共有5447人報名，比去年首度招募少了1865人。

台鐵表示，這次招募以目前最缺乏的技術類名額較多，尤其是東部地區，而有技術機電人員多半希望去較高的民間公司，相對符合資格或有意願者較少。

台鐵今天在北、中、南、東4區，辦理第2次從業人員招考體能測驗項目，台鐵統計，報考人數中，有565人須參加體能測驗，筆試時間為23日。

台鐵表示，必須參加體能測驗者，以負重折返跑40公尺測驗，報名機械類、電機類、運務類者，男性負重35公斤，女性負重30公斤；養路工程類者，男性負重45公斤、女性負重40公斤。

行政院去年核定台鐵公司從業人員待遇，台鐵去年及今年都只招募基層人員，共有4階，月薪分別是第11階新台幣3萬6140元、第10階3萬8830元、第9階4萬1330元、第8階4萬3810元。