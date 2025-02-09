錢多事少老闆寵！她怨美女同事整天看劇、嚼舌根 引眾人共鳴

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友透露公司女同事整天摸魚，卻深得老闆信任。 示意圖／ingimage
一名女網友透露公司女同事整天摸魚，卻深得老闆信任。 示意圖／ingimage

領高薪還整天摸魚！一名女網友在Dcard上抱怨，公司有一位很漂亮的同事，工作內容少得誇張，薪水卻不低，甚至還會在背後嚼舌根，常常跟老闆打小報告，老闆卻又非常信任對方。原PO忍不住感嘆，每個職場都有這樣的角色，貼文曝光後引起網友共鳴，「感覺像是說我同事，我們辦公室也有這種人」。

原PO表示，辦公室人員不多，有一位女同事很漂亮也在公司待了6、7年，因為老闆都要跑外務，很少進公司，這名女同事就成為老闆的雙眼，任何大大小小的事情都會向上報告。更可怕的是對方總喜歡加油添醋、挑撥離間，非常愛打小報告老闆卻又很信任，她透露公司不少爭執都與這名女同事有關。

原PO補充，對方的工作內容非常少，每天一進辦公室就開始滑手機、看劇，而且薪水還不少，但只要看到老闆進辦公室就會開始裝忙。原PO補充，老闆如果有事要請這名女同事做，第一時間一定可以處理，因為對方本來就在滑手機沒事做，這時老闆又會覺得同事很有效率，更加覺得其對公司有貢獻，有資格加薪。

貼文曝光後，不少有相關經驗的人回覆，「漂亮就是吃香，靠臉吃飯」、「其實她被老闆如此信任，一定有她掌握到什麼關鍵的地方，可以觀察看看她的表達方式，分析老闆的接受度為什麼高」、「我那同事也是這樣，很會推事，做一點事就喊忙，上班也在看YouTube，老闆看到也不以為意」、「當眼線才是她的工作內容，其他的事就隨便了」、「職場不缺乏這種人，真的會做人比會做事重要」。

老闆 職場

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