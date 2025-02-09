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她年終無預警被砍「想默默離職」 網鼓勵：想走就走

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友心寒辛苦一整年，卻領到入職以來最低的年終。 示意圖／Ingimage
一名女網友心寒辛苦一整年，卻領到入職以來最低的年終。 示意圖／Ingimage

辛苦工作一年後，年終獎金成為不少上班族最期待的項目，然而一名女網友卻在Dcard上爆料，獎金比往年少了好幾個月，向主管詢問原因對方也只是推託沒有解釋，心寒的她目前打算默默離職，詢問網友轉職的心得和建議。

原PO表示公司年終往往都是1.5月到2個月，今年只收到1.3個月的年終，比往年都還要少，當天傻眼並向直屬主管確認原因，對方卻答不上來。她不滿抱怨道「主要是我去年績效還很好，替公司省下一百多萬元的材料費」，辛苦付出卻收到歷年來最少年終，讓她心灰意冷。

她透露收假後上班完全沒動力，只想完成工作的最低要求，也盤算默默離職，今年打算想請假就請假，一且以自己過得開心為主，儘管如此，現在一上班就覺得鬱悶。抒發心情之餘也詢問網友，應該面試上其他公司就離職，還是花時間找久一點，有更好的機會再走，她並補充不想找比現在福利更差的，能有離家近的更好。

貼文曝光後不少人勸，「覺得心裡不舒服就騎驢找馬，也不要讓自己委屈」、「妳想走就走吧，公司根本就沒差，再補人就好了」、「公司都從不會哀聲的對人下手，我也是被開刀的人」、「直接放飛自我就好，很多公司不願意走資遣，就用扣年終的方式逼妳自願離職」。

也有人提供轉職建議，「建議可以先打開履歷，不用投也沒關係，可以先看看自己有沒有公司有興趣」、「多面試幾間、多比較，有確定就可以離職了」、「換工作都是賭，同事也不一定好相處」、「妳要確定外面找得到好適應的工作內容再離職，不要太衝動」。

年終獎金 職場 離職

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