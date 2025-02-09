年薪200萬挖角 鐵道局工程師出走

主責國內多項重要軌道工程的交通部鐵道局，長年面臨招募人才困境，其中又以東工分局最嚴重。鐵道局長楊正君坦言，公部門薪資難與民間競爭，近期不少工程師被民間以高薪挖角，其中更有一位跳槽到顧問公司後，年薪逼近翻倍達二百萬元。

有別於過去年輕人擠破頭搶捧「鐵飯碗」，鐵道局東工分局已連續三年，多達二位數土木職系人員離職，楊正君無奈表示，東工分局二○二三年高普考提報十二個缺額，僅四個錄取報到；去年提報八個缺額，也只有四人來報到，目前編制有一一七名員額，實際卻只有九十人左右。

儘管去年人事總處拍板每月增加三千元，但當地工作環境不佳、生活機能差，只能住組合屋、隔音差，加上時間及交通成本，很難吸引年輕人留下。

楊正君感嘆，近年工程項目暴增，民間許多顧問公司、營造廠都來公部門挖人，近期鐵道局就有五、六個工程師被挖角，近期有一名年輕工程師跳槽後，年薪從一一○萬元漲至兩百萬元。

鐵道局指出，工程師不像一般工人能以移工取代，這些人才都是經過研究所學位、取得專業執照的人員，現在無論是中央的鐵道局，還是地方捷運局都面臨一樣的人才困境，普遍缺額都在三成左右。