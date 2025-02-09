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社會新鮮人靠母資助3萬房租 竟遭同事群起嘲笑「女兒賊」

聯合新聞網／ 綜合報導
社會新鮮人因為得到母親資助而被嘲笑「女兒賊」，照片為上班族示意圖，人物非本文主角。圖／聯合報系資料照
社會新鮮人因為得到母親資助而被嘲笑「女兒賊」，照片為上班族示意圖，人物非本文主角。圖／聯合報系資料照

「女兒賊」是一種帶有性別歧視的貶義稱呼，指的是成年女性接受父母經濟資助，卻被批評為依賴家裡、不獨立的現象，與男性獲得家族支援往往被視為理所當然形成對比。一名社會新鮮人在大學畢業後求職不順，因此她的媽媽主動補貼房租，想不到同事得知後，竟因此被嘲笑是「女兒賊」，讓她相當不滿。

一名女子在臉書社團「爆料公社」發文表示，自己去年大學畢業後求職不順，直到11月才找到這份薪資勉強夠用的工作。然而，某日她在辦公室接到母親來電，因為手邊正在忙碌便開啟擴音，卻被同事聽見母親主動提供3萬來補貼三個月房租後，竟開始對她冷嘲熱諷，甚至持續嘲笑一整天。

其中，連主管都加入嘲諷行列，酸她「還沒嫁人就懂得當女兒賊，懂活」，讓她心生不安，但為了保住工作，只能強顏歡笑，內心卻充滿不解與委屈，「我又沒有主動跟媽媽要錢，是她擔心我生活辛苦才幫助我，為什麼拿家裡的錢就要被笑？難道社會上從來沒有人向家裡拿過錢？出社會後就不能接受家人幫助？這是哪條法律規定的？」

其他網友紛紛留言，「同事是羨慕嫉妒恨嗎？」、「妳同事是不是沒得當，所以森氣氣？」、「又一個見不得別人好」、「比某些還沒嫁人就當孤兒的好多啦」、「天天唱『有媽的孩子像個寶』給同事聽」、「又不是不還，日後定會加倍奉還，謝謝父母解決燃眉之急」。

也有人提醒她，「同事住海邊（管太多的意思），自己也學到私人來電在辦公室要嘛不接，要嘛到沒人的角落接，同事這種生物就是『上班同事、下班不認識』，要分清楚，不用走太近」、「以後再忙都不要公開接私人電話，怕有急事，就說一聲去回個電話，或是尿遁去回撥」。

事實上，此類「職場言語霸凌」雖然難以直接構成法律層面的職場歧視，但若涉及長期貶低、公開羞辱或惡意攻擊，可能構成職場霸凌，受害者可依據《勞動基準法》及《性別工作平等法》相關規範，向主管機關檢舉，或透過公司內部申訴機制尋求保障。

同事 性別歧視 爆料公社 職場霸凌

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