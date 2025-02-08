今天請假虧爆？過來人曝補班「真實情況」CP值超高：還有錢可拿

因今年小年夜(1/27)彈性放假，所以有許多上班族今天要補班一天，開工後連6天班，讓不少人哀怨連連。有網友好奇問「大家這禮拜六要補班嗎？」，引發討論，過來人則表示其實「CP值超高」。

網友在PTT發文指出，公司禮拜一開工宣布禮拜六不用補班，實在很感謝公司，也好奇「大家禮拜六要補班嗎？聽說會很冷大家保重」。

不少人表示補班日CP值超高，「補班根本沒事做，摸魚滑手機還有錢拿，CP值超高」、「補班上班沒事，狂玩電腦」、「通常有補班的時候上班，都還蠻輕鬆，因為有些客戶或廠商是沒有補班的，可能會變成同事之間的同樂會輕鬆+1，而且很多人會請假，所以路上也沒什麼車」。

但也有人說，「到公司發呆超無聊的，CP值高啥」、「請特休了」、「已認命」、「要呀，本來還想說週六可以去運動，多點，週日吃大餐，結果發現要上班，這下又要肥了」、「不用，我們還沒開始上班，我們統一休到2月10日」。