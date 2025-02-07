苗栗開春將連辦2場徵才 網羅客運駕駛、照服員

勞動部勞動力發展署苗栗就業中心11日及22日將分別在竹南、苑裡舉辦徵才活動，共釋出逾2200個職缺，除一般電子、餐飲、服務業人員外，特別網羅客運駕駛及長照服務人員。

勞動力發展署桃竹苗分署今天指出，為協助年後有求職或轉職需求的民眾快速找到理想工作，將在苗栗地區舉辦2場徵才活動，分別是11日在竹南科學園區行政服務中心、22日在苑裡國小學生活動中心。

桃竹苗分署表示，這2場徵才活動邀請60餘家廠商，共釋出逾2200個職缺。其中11日場次特別設有大客車駕駛徵才專區，現場提供駕駛訓練費用、訓練期間生活津貼及穩定就業獎勵金等3項補助說明，另有京元電子、京鼎科技、冠軍建材、大潤發、統一超商等企業參與，徵求工程師、技術員、品管、客服、門市銷售等人才。

至於22日苑裡場次，桃竹苗分署指出，配合苗栗地區多元產業需求，信邦電子提供科技廠職缺月薪新台幣3.4萬元起；自行車產業廠商如雅棋德科技、野寶科技、瑩信工業等，開出大量技術員職缺。

此外，因應高齡化社會需求，中華居家長照機構、中華護理之家與海青老人養護中心也在苑裡場次提供照顧服務員職缺，派案時間彈性，適合有志從事照護工作人士，提供穩定收入與服務社會機會。

桃竹苗分署苗栗就業中心主任張潔如指出，勞動部為協助因家庭因素退出職場6個月以上的二度就業婦女、年滿55歲以上或年滿45歲以上依法退休者重返就業市場，推動各項獎補助措施，民眾可上桃竹苗分署網站查詢。