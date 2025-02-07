石化業及營造業年後開工 北中南勞檢開罰437萬元

春節連假結束，各行業陸續恢復營運，勞動部職業安全衛生署今天針對石化業及營造業展開全國北、中、南同步勞檢，發現137項違法，13處遭停工，共開罰新台幣437萬元。

職安署發布新聞稿指出，為了提醒全國各地廠場及營造工地於連假後，不要因安全意識鬆懈而導致災害發生，署長鄒子廉與各地勞動檢查機構首長或主管今天分別率隊，在全國北、中、南各地區針對石化業及營造業等高風險行業發動同步勞檢。

職安署表示，石化業製程涉及高度易燃及危險化學品使用，因製程不良造成火災爆炸的重大事故時有所聞，而營造業由於國際化及都市化發展關係，工程案件有朝向大規模、高樓層及深開挖趨勢，導致危害相對提升。

職安署說，今年首次全國同步勞檢主要以石化業及營造業等高風險行業為對象，將對未落實製程安全管理石化廠及施工安全管理營造工地祭出重罰。

根據初步統計，這次共勞檢石化廠5家、營造工地31個，發現違反職安法令137項，並依法停工13處、罰鍰437萬元。

職安署表示，全國各產業新年開始都應以近期發生的重大職災為鑑，包含去年台中全聯大肚生鮮廠房新建工程施工大火、彰化縣海龍離岸風場陸域降壓站及管路工程安裝消防CO2鋼瓶過程不慎洩漏及昨天新竹縣遠東化纖新埔廠爆炸等災害，都造成勞工重大的傷亡及企業運作停止的損失。

職安署呼籲，各廠場及工地應分別重新檢討製程安全評估、施工風險評估，加強各項安全衛生管理等，後續將藉由不定期的專案檢查及聯合檢查方式，督促事業單位落實相關安全衛生設施及管理，以持續降低職業災害風險。