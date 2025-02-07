妹子求職還沒面試就被錄取 眾人搖頭勸別去：通常是爛缺

面試是進入一家公司的第一道關卡，雇主和求職者會透過面試來互相了解彼此適不適合。有一名女網友日前上人力銀行找工作，結果還沒面試，對方就發訊息告知直接錄取，讓她半信半疑，擔心這份工作不單純。

原PO在Dcard發文表示，日前上人力銀行應徵一份營建業的行政工作，原本跟對方約昨天（6日）下午面試，沒想到前天就收到錄取通知，除了告知上班時間以及薪資待遇外，還詢問她什麼時候可以上班，讓原PO非常傻眼，直呼「還沒面試就直接錄取，是有這麼急嗎？你們不想了解我，但我想了解工作環境耶，怎麼感覺有點可怕？」

貼文一出，不少人都不看好，「通常這種都是爛的職缺」、「感覺就是派遣」、「急著要就是屎缺」、「建設這薪水算普通，但感覺是屎缺補人」、「爛缺，流動率極高」、「真的勸妳不要」。

還有過來人分享經驗，建議一定要到現場看一下，「建議一定要去公司現場面試（看看周圍環境 +人），長期兼職也是，曾經應徵一家時薪工作，我是直接投履歷，老闆在很晚的時間內打給我直接叫我去上班，到現場後才發現裡面工作完全沒制度可言」、「如果目前沒工作可以先去做看看，不見得一定是不好的」。