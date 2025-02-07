年後轉職加薪也沒用 近3成上班族「開多少都不留」

農曆年節，親友間的寒暄離不開工作與薪資話題，這使得許多對現況不滿的上班族開始萌生轉職念頭。1111人力銀行資料庫統計，年後履歷開啟數較年前顯著成長24%，反映出勞動市場在新春過後迎來一波求職高峰。

此時，企業同樣積極招募人才，以勞動力發展署二月的徵才活動為例，桃竹苗等六縣市釋出超過1萬3千個職缺，部分科技業更開出月薪60K待遇，展現對專業人才的高度需求。市場供需雙向活絡，不僅加速人力流動，也為渴望在職涯有所突破的求職者提供更多選擇與發展契機。

1111人力銀行今日公布上班族年後轉職意向，調查顯示，超過六成（62.3%）的上班族在年後萌生轉職念頭，其中30.5%已開始瀏覽職缺、投遞履歷，或透過人脈網絡尋找機會，甚至已有2.5% 的人已找到工作。進一步分析轉職動機，調查顯示「追求更好的薪資」仍是相對較重要的驅動因素（49.3%），其次為「年終獎金未達預期」（27.6%），而「職業倦怠」則以26.9% 排名第三。

至於企業若有意慰留員工，薪資是否為關鍵？調查顯示，28.9% 的受訪者「意志堅定」，無論公司開出何種條件，仍選擇離開，顯示部分上班族的職場價值觀已超越單純的經濟報酬。然而，調查結果也顯示，若企業希望留住人才，平均需要提供約7500元的薪資調整，較去年增加約2000元。這也反映出，隨著物價上漲，上班族對加薪幅度的期望也隨之提高。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，歷年調查顯示，過半上班族重視「工作與生活的平衡」，因此「職業倦怠」躍升轉職主因之一，並不令人意外。此外，工時過長（8.5%）與對彈性工時的需求（7.8%）同樣成為促使人才流動的推力，表示現代職場對於工作自主性的期待正在提升，企業若無法提供更具彈性的工作模式，也將成為人才流失的原因。

從轉職方向來看，調查顯示，36.1% 的求職者希望挑戰「不同產業、不同職務」，26.9% 則希望「轉換產業但維持相同職務」，換言之，超過半數的轉職者希望跳脫既有舒適圈，探索更具發展潛力的職場機會。