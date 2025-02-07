員工不只要加薪 9.2%上班族開始重視「工作附加價值」

1111人力銀行7日發布「2025年後轉職意向調查」，在吸引人才的新工作條件方面，調查結果顯示，影響上班族轉職決策的因素與離職動機高度吻合。其中，高達77.6% 的上班族認為「薪資待遇」的提升是轉職的最重要推力，而「年終與分紅」及「工作內容與性質」則同樣以38.1% 並列第二。其他重要考量因素包括「員工福利」（37.5%）、「工作環境」（21.7%）及「工作時間」（20.3%）。值得注意的是，將近一成（9.2%）的上班族開始關注「工作附加價值」，該比例較往年明顯提升。

1111人力銀行發言人曾仲葳指出，現代上班族除了重視薪資，也更加關心自我提升的機會。若企業能夠提供讓員工透過工作習得新技能的環境，將成為額外吸引力。

此外，若公司在產業內具備領導地位，也能為員工帶來品牌背書、人脈拓展等長遠價值。這些能夠「帶走」的資源，不僅有助於個人職涯發展，也成為求職者衡量工作價值的重要指標。

在選擇轉職方向時，上班族對目標產業的偏好則呈現多元分布。其中，24.3% 的求職者希望投身「電子科技／資訊／軟體／半導體」產業；傳產/製造業則占13.1%，位居第二。

然而，轉換職涯跑道須有諸多考量，仍有73.8% 的上班族擔心貿然離職後，可能面臨長時間的求職空窗期；67.5% 的人則憂心經濟壓力加劇，使轉職決策更顯謹慎。此外，33.1% 的受訪者雖然有離職念頭，卻沒有明確的下一步計畫。

為支持轉職者順利找到理想工作並穩定就業，1111人力銀行特別推出「找工作送1萬元，再抽台積電（2330）股票」活動，以實質獎勵鼓勵求職者積極行動。無論是新舊會員，只要透過平台投遞履歷並成功錄取，且於「到職回報」後任職滿三個月並通過審核，即有機會獲得1萬元久任獎金，並有機會參與3月13日（周四）線上直播的台積電股票抽獎活動。無論全職或兼職皆符合申請資格，歡迎求職者踴躍參與，在求職之餘，為自己爭取額外的新年好運。

針對年後轉職熱潮，1111人力銀行總經理張篆楷提醒，上班族在做出離職決定前，應先審慎評估，避免因一時情緒衝動而做出倉促選擇，並確保後續規劃已妥善安排。若有疑慮，不妨向業界前輩請教，獲取更全面的建議。

此外，依據勞基法規定，工作滿3個月但未滿1年者，須提前10日通知離職；工作1年以上3年未滿者，則需提前20日；若任職滿3年以上，則應提前1個月告知。與公司妥善協調、和平交接，不僅有助於維持良好職場關係，也為未來的職涯發展留下更好的聲譽。

上述「上班族轉職現況調查」，是1111人力銀行針對求職會員進行網路問卷調查，調查時間2025年1月1日到2月1日，隨機抽樣為1,029份，信心水準95%，誤差值為正負2.98個百分點。