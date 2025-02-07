請「長假」就拿考績威脅！他氣曝老闆擋請假作為：大不了上法院

依《勞基法》第43條規定，員工如果「理由正當」欲請事假，雇主不可以任意拒絕。一名男網友發文，稱他想請長假出去玩，老闆卻用「考績」威脅他不能請假，甚至在會議上被老闆「洗臉」，於是請教網友：「老闆可以否決員工的請假嗎？」。

一名男網友在Dcard發文，表示他本來打算請兩個禮拜的假出國玩，這是他來公司5年第一次請長假，寫完請假單也跟同組的同事交接完畢了，未料老闆直接嗆他：「敢請假就把你考績打S-」，原PO當下不理會老闆的威脅，直接出國玩了，結果回來後在會議上直接被老闆「洗臉」，原PO也不甘示弱回擊老闆，整件事也鬧到了人資部門。

原PO表示，他回國後就想離職了，把該交接的事項寄給整課，請完剩下的特休合病假就可以走了，但老闆卻「放低姿態」，勸他不要離職，因為大專案都在他手上，原PO自然不理會老闆，打算離職預告日期一到就走人，「大不了上法院處理」，最後也詢問網友：「老闆是否可以否決員工請假？」。

此文一出，不少網友認同原PO做法，並透露老闆違反《勞基法》，可以檢舉的，「順便檢舉老闆違反勞基法不給你請假吧」、「休假是員工權益，擋假就違反勞基法」、「推，整頓職場靠你和我」、「只要是規定的假，都不能否決，別怕，放心玩」、「做得好」。

但也有網友認為，公司少一顆螺絲釘並無太大差別，「少了誰都沒差，真別以為自己很重要」、「別以為公司少了你就會怎樣，你只是一個小螺絲釘，沒了你，還有千千萬萬的你在等著，更何況才5年的工程師」。