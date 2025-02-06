什麼樣的上班族容易變胖？ 答案出爐網友爆笑：我不檢討

不少人進入職場後，因工作有壓力或生活不規律，導致身材走樣。益智綜藝節目「全民星攻略」在某集的一道題目，「怎麼樣的上班族容易變胖」，引起網友熱烈討論。

益智綜藝節目「全民星攻略」在Threads引發討論。某一集節目向陽明大學醫學系的林蓁醫師提問，「英國大學研究發現，怎麼樣的上班族，其實容易變胖？」，共有三個選項，A.工作認真、B.上班愛遲到、C.喜歡抱怨同事，林蓁毫不遲疑選出A，最後也確認是正確答案。

主持人蔡尚樺解釋，「這是根據英國大學發現，上班族反而工作越認真容易有職業傷害，因為你不好好專心吃飯，一直分心在認真工作，所以導致自己都也不知道吃進什麼，就容易吃得很快，而且不專心沒有感覺到飽，就會吃下更多的東西」。貼出這段影片的網友搞笑的說，「幫上班族找到減肥的方式了」。

此文一出，網友紛紛表示「那我太不認真了，我不檢討」、「真的我太認真囉」、「那我一定是太認真」、「都怪我太認真」、「沒看到關鍵字『英國』嗎？」。